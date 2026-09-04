SGK uzmanı, Düşük kazançla prim günü artırmak maaşı düşürüyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca sigortalının "Ne kadar çok prim ödersem, maaşım o kadar yüksek olur" algısının her durumda doğru olmadığını söyledi. Erdursun, özellikle 1999 sonrası sigortalılar için prim gün sayısından ziyade SGK'ya bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarının belirleyici olduğunu; düşük kazanç üzerinden ödenen ekstra prim günlerinin ortalama aylık kazancı aşağı çektiğini belirtti. Bu nedenle 4.500 günle emekli olan bir kişi, 7.000 gün prim ödeyen birinden daha yüksek maaş alabiliyor.

SGK uzmanları, prim gün sayısı tamamlandıktan sonra asgari ücretten sigortalı çalışmaya devam etmenin maaş artışına katkı sunmadığını, aksine sistemi olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Yüksek emekli maaşı almanın temel şartının fazla gün sayısı değil, brüt kazancın yüksek gösterilmesi olduğu ifade ediliyor. Örneğin, yüksek primlerle 40.000 TL kök aylığı bağlanabilecek bir çalışan, 7.000 güne ulaşmak için yaklaşık 7 yıl asgari ücretten prim öderse aylığı 36.500 TL'ye kadar düşebiliyor. Ancak ilave çalışmalarda primler tavan kazanç üzerinden yatırılırsa başlangıç aylığı 90.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.