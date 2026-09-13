SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 zammı 6 aylık enflasyonla netleşecek
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor. Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak; şimdilik hesaplar Merkez Bankası tahmini ile OVP rakamları üzerinden yapılıyor.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor.
Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak. Şimdilik hesaplar, Merkez Bankası tahmini ile Orta Vadeli Program (OVP) rakamları üzerinden yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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