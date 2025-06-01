Esenyurt'ta Otomobil Kundaklama Olayı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Otomobil Kundaklama Olayı

Esenyurt\'ta Otomobil Kundaklama Olayı
01.06.2025 12:20
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İnşaatçı Erhan Çiftçi, haraç isteyen Ömer Çevikel'in otomobilini yakma girişimine maruz kaldı.

ESENYURT'ta iddiaya göre, inşaat ve emlak işiyle uğraşan Erhan Çiftçi ve birlikte iş yaptığı Ömer Çevikel arasında anlaşmazlık çıktı. Çiftçi'den bir miktar para isteyen ancak alamayan Çevikel, ölümle tehdit ettiği Çiftçi'nin otomobilini yaktı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; inşaat ve emlak işiyle uğraşan Erhan Çiftçi, bir süre önce Ömer Çevikel ile tanıştı. Çevikel, çevresinde gördüğü emlak işlerini Çiftçi'ye yönlendirerek satışlardan komisyon alıyordu. Birkaç görüşmeden sonra Çiftçi, Çevikel ile artık görüşmek istemedi. Bunun üzerine Çevikel, Çiftçi'yi telefonla arayarak tehdit etmeye başladı. Çiftçi'den bir miktar para talep eden Çevikel, istediği parayı anlayınca Çiftçi'nin evinin önüne geldi. Şüpheli Çevikel, Çiftçi'nin otomobilinin sürücü koltuğu tarafında bulunan camı kırarak yanıcı maddeyi aracın içine attı. Araç alev alev yanarken şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte aracın lastikleri patladı. Patlama sesine uyanan Çiftçi, aracına yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaparak 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan şüpheli Çevikel'in otomobili yaktığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'BENDEN HARAÇ İSTİYORDU'

Otomobilin sahibi Erhan Çiftçi, "Ömer Çevikel diye birisi, sürekli beni arayıp benden haraç istiyordu. Ne kadar istediğini bilmiyorum. Whatsapp üzerinden arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylüyordu. Normalden beni aramasını istiyordum ama o ısrarla Whatsapp üzerinden benimle iletişime geçiyordu. Yüz yüze görüştüğümüzde sana söylerim diyordu. Bu şekilde sürekli beni rahatsız ediyordu. Mesajlar attı bana. Şantaj yaparak ölümle tehdit etti beni. Geçen gece saat 4 sıralarında 1534. Sokak'tan buraya doğru geliyor. Aracımın yanında bir servis minibüsü vardı. Servis minibüsün yanına saklanıyor. Ardından aracımın sağ tarafına yanıcı bir madde atıyor. Daha sonra da diğer tarafa geçerek şoför koltuğu tarafındaki camı kırıp içeriye bir yanıcı madde daha atıyor. Arabamın piyasa değeri yaklaşık 500 ile 600 bin lira arası. Benden ne kadar para istediğini bilmiyorum. Bu şekilde bir zarar verdi bize. Patladığına göre molotof kokteyline benziyor. Bunlar organize bir şekilde çalışıyor, tek değildir. Polis merkezine giderek durumu izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını düşündüğüm için koruma talep ettim. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Esenyurt'ta Otomobil Kundaklama Olayı - Son Dakika

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