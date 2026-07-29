DEPSAŞ Enerji, Sulama Birliklerinin Elektrik Tedarisini Durdurdu - Son Dakika
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DEPSAŞ Enerji, Sulama Birliklerinin Elektrik Tedarisini Durdurdu

DEPSAŞ Enerji, Sulama Birliklerinin Elektrik Tedarisini Durdurdu
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Şanlıurfa'daki Cullap ve Tatarhöyük sulama birliklerinin yüksek elektrik borçları nedeniyle enerji tedariği durduruldu.

(İSTANBUL)- DEPSAŞ Enerji, elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa'daki Cullap ve Tatarhöyük sulama birliklerine yönelik enerji tedariğinin yeniden durdurulduğunu açıkladı. Uyarılara, sağlanan ödeme kolaylıklarına ve yapılandırmalara rağmen borçların ödenmemesi üzerine harekete geçtiğini bildiren şirket, yüz milyonlarca liralık alacağın tahsil edilemediğini duyurdu.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin tahsilat süreçlerinde sürdürülebilirlik ve adil uygulama prensibiyle hareket eden DEPSAŞ Enerji, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen sulama birliklerine yönelik yasal ve idari süreçleri işletmeye devam ediyor. Şirket, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Cullap ve Tatarhöyük sulama birliklerinin uzun süredir ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle enerji tedariğinin yeniden durdurulduğunu duyurdu.

TOPLAM BORÇ YÜZ MİLYONLARCA LİRAYI AŞTI

DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisine ilişkin borçların uzun süredir tahsil edilemediği belirtildi. Şirketin iyi niyetli yaklaşımına rağmen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu sulama birliklerine defalarca uyarıda bulunulduğu, borçların ödenebilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlandığı ve birçok kez yapılandırma imkânı sunulduğu kaydedildi. Şirket verilerine göre, Cullap Sulama Birliği'nin ve Tatarhöyük Sulama Birliği'nin ödenmeyen borçlarının toplamının yüz milyonlarca lirayı aştığı belirlendi. Açıklamada, yüksek alacak miktarının şirket açısından sürdürülebilir olmaktan çıktığı belirtilerek borçların tahsil edilememesinin enerji hizmetlerinin devamlılığı açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

BORÇLAR ÖDENMEDEN ENERJİ VERİLMEYECEK

DEPSAŞ Enerji, borçların tamamen ödenmesi ve sulama birliklerinin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde enerji arzının yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi. Mevcut şartlarda borçlar kapatılmadan elektrik verilmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağı belirtilen açıklamada, elektrik borçlarının tahsil edilmesi konusunda tüm tüketicilere eşit mesafede yaklaşıldığı ifade edildi.

BORÇLU DİĞER BİRLİKLERE DE KESİNTİ UYGULANACAK

Açıklamada ayrıca, Şanlıurfa genelinde faaliyet gösteren Topçu-Gündaş, Güzelyurt, Haktanır, GAP ve Fırat sulama birliklerinin de DEPSAŞ Enerji'ye elektrik borcu bulunduğu bildirildi. Söz konusu birliklerin borçlarını ödememeleri nedeniyle elektriklerinin kesik olduğu, elektriği kesik olmayan birliklerin ise borçlarını zamanında ödememeleri halinde enerji tedariklerinin durdurulacağı ifade edildi. DEPSAŞ Enerji, elektrik borçlarının tahsil edilmesi konusunda tüm abonelere eşit uygulama yapıldığını vurgulayarak, sürdürülebilir enerji arzının sağlanabilmesi için ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans DEPSAŞ Enerji, Sulama Birliklerinin Elektrik Tedarisini Durdurdu - Son Dakika

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