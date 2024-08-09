Dicle Elektrik Çalışanlarına Saldırı - Son Dakika
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Finans

Dicle Elektrik Çalışanlarına Saldırı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaçak tarama çalışması yapan iki saha personelinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle kaçak kontrol çalışması tamamlanamadı.

09.08.2024 13:26
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(DİYARBAKIR) - Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Şeyhzeliha Mahallesi'nde kaçak tarama çalışması yapan iki saha personelinin saldırıya uğradığı açıklamasını yaptı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Kırsalda ve tarım arazilerinde karşılaştığımız bu tür olaylar, güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmamıza engel olmakla beraber kesintisiz kamu hizmeti verilmesini de engelliyor" dedi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Başören ve Şeyhzeliha mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere yönelik saldırı gerçekleştirildiği açıklaması yaptı. Açıklamada, jandarmanın aldığı önlemlerle bölgeye ulaşan ekiplerin Şeyhzeliha Mahallesi'ne vardıklarında yaklaşık 20 kişilik bir grubun sözlü taciz ve tehditlerine maruz kaldığı, daha sonra grubun taş, yumruk ve sopalarla saldırıya geçtiği belirtildi. Saldırıda yaralanarak hastaneye sevkedilen A.U. ve M.S. isimli Dicle Elektrik çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu, olay sonrası jandarmanın bir kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Dicle Elekkrik, saldırılar nedeniyle kaçak kontrol çalışmasının tamamlanamadığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirket olarak çalışan güvenliği ve haklarının korunmasına öncelik verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olaylar, hem çalışma arkadaşlarımızın hem de şirketimizin güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturuyor ve kesinlikle kabul edilemez. Saldırıya uğrayan çalışma arkadaşımızın sağlık durumunun yakından takip edileceğini ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını da ayrıca belirtmek isterim. Aynı zamanda hukuki alanda da tüm gerekli adımlar atılacak. Biz, Dicle Elektrik olarak 2024 yılında gerçekleştirilen saldırılarla ilgili toplamda 202 suç duyurusunda bulunduk. Bu başvuruların 108'i soruşturma, 94'ü ise dava sürecine taşındı. Ancak ne yazık ki bu davaların sadece 44 tanesinde cezalandırma kararı alınabildi. Bu rakamlar, maalesef caydırıcı cezaların uygulanmadığını ve adli süreçlerin yeterince etkili olmadığını gösteriyor. Çalışanlarımız kamu hizmeti niteliğindeki elektrik dağıtım faaliyeti için çalışıyor ancak kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi olarak değerlendirilmiyorlar. Bu durum cezasızlık algısını güçlendiriyor. Sayıları bin 500'ü bulan saha denetim ekiplerimiz, kaçak kullananlar tarafından pek çok kez saldırıya uğruyor. Fiziki saldırı, darp ve hakaretlere maruz kalan ekiplerimiz, canları pahasına görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Trafo sahipleri ve bölgede bulunan kişiler tarafından yapılan taşlı saldırılar, kalaşnikofla rehin alınarak darp edilmeler, darp sonucu yaralanmalar gibi sayısız örneği geçtiğimiz yıl yaşadık. Özellikle kırsalda ve tarım arazilerinde karşılaştığımız bu tür olaylar, güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmamıza engel olmakla beraber kesintisiz kamu hizmeti verilmesini de engelliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans Dicle Elektrik Çalışanlarına Saldırı - Son Dakika

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