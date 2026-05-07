Fenerbahçe'de Sağlık Akademisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Sağlık Akademisi

07.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratbey, Sağlık Akademisi'nde sağlıklı beslenme ve Ar-Ge'yi vurguladı, üniversite iş birliğine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sağlık Akademisi'ne katılan Muratbey, Ar-Ge odaklı yaklaşımını, fonksiyonel ürün geliştirme vizyonunu ve sürdürülebilirlik perspektifini aktarırken; sağlıklı beslenme konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sağlık Akademisi, bilimsel bilgi ile sektör deneyimini buluşturan yapısıyla dikkati çekerken, Muratbey Gıda da bu önemli platformda yer alarak üniversite iş birliklerine ve sağlık okuryazarlığının gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Akademi; akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturarak disiplinler arası bir öğrenme ortamı sunuyor.

Programa Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Sezen Sevdin, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "İnovasyon Gücüyle Peynirin Dönüşüm Hikayesi" başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Uluğ sunumunda, Muratbey'in Ar-Ge odaklı yaklaşımını, fonksiyonel ürün geliştirme vizyonunu ve sürdürülebilirlik perspektifini aktardı.

Bilimsel araştırmaların, bireylerin günlük kalsiyum ve D vitamini ihtiyacını yeterince karşılayamadığını; aynı zamanda lif ve sağlıklı yağ tüketiminin de yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu belirten Uluğ, bu ihtiyaçlara yanıt olarak geliştirilen D Plus ürün grubunu ve Muratbey'in fonksiyonel gıdalar alanındaki yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Genç kuşaklara yönelik bilimsel temelli çözümler önceliğimiz

Konuşmasında değişen tüketici beklentilerine de değinen Uluğ, özellikle genç kuşakların bitkisel içeriklerle geleneksel süt ürünlerini bir araya getiren hibrit ürünlere artan ilgisine dikkati çekti. Muratbey olarak özellikle genç kuşakların beslenme alışkanlıklarına yönelik bilim temelli çözümler üretmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Uluğ, bu kapsamda geliştirilen fonksiyonel ürünlerin, bireylerin günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmayı hedeflediğini ifade etti. Uluğ ayrıca, Muratbey'in üniversitelerle kurduğu güçlü iş birliklerinin ürün geliştirme süreçlerinin yanı sıra toplumun sağlık okuryazarlığının artırılmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Fenerbahçe Üniversitesi 6. Sağlık Akademisi, bilimsel bilgi ile uygulama deneyimini bir araya getiren yapısıyla katılımcılara çok boyutlu bir perspektif sunuyor. Muratbey, üniversite–sanayi iş birlikleri aracılığıyla hem sektörel gelişime hem de toplum sağlığına katkı sunmaya devam ediyor.

ADVERTORIAL YAYIN

Kaynak: ANKA

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Fenerbahçe'de Sağlık Akademisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Sağlık Akademisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.