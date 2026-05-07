Fenerbahçe'de Sağlık Akademisi

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sağlık Akademisi'ne katılan Muratbey, Ar-Ge odaklı yaklaşımını, fonksiyonel ürün geliştirme vizyonunu ve sürdürülebilirlik perspektifini aktarırken; sağlıklı beslenme konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sağlık Akademisi, bilimsel bilgi ile sektör deneyimini buluşturan yapısıyla dikkati çekerken, Muratbey Gıda da bu önemli platformda yer alarak üniversite iş birliklerine ve sağlık okuryazarlığının gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Akademi; akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturarak disiplinler arası bir öğrenme ortamı sunuyor.

Programa Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Sezen Sevdin, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "İnovasyon Gücüyle Peynirin Dönüşüm Hikayesi" başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Uluğ sunumunda, Muratbey'in Ar-Ge odaklı yaklaşımını, fonksiyonel ürün geliştirme vizyonunu ve sürdürülebilirlik perspektifini aktardı.

Bilimsel araştırmaların, bireylerin günlük kalsiyum ve D vitamini ihtiyacını yeterince karşılayamadığını; aynı zamanda lif ve sağlıklı yağ tüketiminin de yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu belirten Uluğ, bu ihtiyaçlara yanıt olarak geliştirilen D Plus ürün grubunu ve Muratbey'in fonksiyonel gıdalar alanındaki yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Genç kuşaklara yönelik bilimsel temelli çözümler önceliğimiz

Konuşmasında değişen tüketici beklentilerine de değinen Uluğ, özellikle genç kuşakların bitkisel içeriklerle geleneksel süt ürünlerini bir araya getiren hibrit ürünlere artan ilgisine dikkati çekti. Muratbey olarak özellikle genç kuşakların beslenme alışkanlıklarına yönelik bilim temelli çözümler üretmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Uluğ, bu kapsamda geliştirilen fonksiyonel ürünlerin, bireylerin günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmayı hedeflediğini ifade etti. Uluğ ayrıca, Muratbey'in üniversitelerle kurduğu güçlü iş birliklerinin ürün geliştirme süreçlerinin yanı sıra toplumun sağlık okuryazarlığının artırılmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Fenerbahçe Üniversitesi 6. Sağlık Akademisi, bilimsel bilgi ile uygulama deneyimini bir araya getiren yapısıyla katılımcılara çok boyutlu bir perspektif sunuyor. Muratbey, üniversite–sanayi iş birlikleri aracılığıyla hem sektörel gelişime hem de toplum sağlığına katkı sunmaya devam ediyor.

