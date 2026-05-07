100 Bin Kişilik Konser Ekonomisi: İstanbul'da 100 Milyon Dolarlık Etki Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100 Bin Kişilik Konser Ekonomisi: İstanbul'da 100 Milyon Dolarlık Etki Bekleniyor

07.05.2026 12:01  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in 30 Mayıs 2026'da İstanbul'da vereceği konser, turizm ve ekonomi çevrelerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor. Konserin, Türkiye'ye 100 milyon dolara yakın yan gelir sağlaması öngörülüyor.

(İSTANBUL) - Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West (Ye), 30 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da vereceği konserle yalnızca müzik dünyasını değil; turizm ve ekonomi çevrelerini de hareketlendiriyor. Avrupa turnesinin önemli duraklarından biri olan İstanbul konseri, dünyanın dört bir yanından on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken; konser turizminin ülkeye 100 milyon dolara yakın yan gelir sağlaması bekleniyor.

Kanye West'in İstanbul konseri için geri sayım sürerken, organizasyona yönelik uluslararası talep dikkati çekici seviyelere ulaşmış durumda... Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yoğun ilgi görülüyor.

Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan'ın paylaştığı güncel verilere göre; resmi satışlar ve rezervasyonlar dahil olmak üzere şu ana kadar 75 bin bilet satışı gerçekleşti. Konser tarihi yaklaştıkça talebin ivmelenmesiyle birlikte toplam satışların 110 binin üzerine çıkması, şehirde halihazırda bulunan turistlerin de katılımıyla birlikte ise 115 bin seviyesinin aşılması öngörülüyor.

Karahan, bu konserin Türkiye için önemli bir ekonomik değer yaratacağına dikkati çekerek, organizasyonun ölçeğine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Bu konser aynı zamanda Kanye West'in Avrupa turnesinin başlangıcı olacak. Avrupa'daki stadyum kapasiteleri ortalama 40-50 bin seviyesindeyken, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 100 binin üzerindeki kapasitesi sanatçı için benzersiz bir ölçek sunuyor. Bu da hem sanatçının kariyerinde hem de organizasyon ölçeğinde yeni bir rekor potansiyeli anlamına geliyor. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte etkinliğin ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir sağlamasını bekliyoruz."

Sektör değerlendirmeleri, bu ölçekteki organizasyonların yalnızca doğrudan gelirlerle sınırlı kalmadığını; tedarik zinciri, yerel işletmeler ve hizmet sağlayıcılar üzerinden genişleyen çok katmanlı bir ekonomik etki yarattığını ortaya koyuyor. Kısa vadeli turizm hareketliliği, çarpan etkisiyle daha geniş bir ekonomik hacme dönüşme potansiyeli taşıyor.

150 milyon TL'lik prodüksiyon

Dev organizasyonun, en az 150 milyon TL değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımıyla Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük prodüksiyonlardan biri olması bekleniyor.

Daha önce SoFi Stadium'da kullanılan küre sahne sisteminin İstanbul'a getirileceğini belirten Karahan, yaklaşık 40 TIR ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahnenin 10 gün içinde kurulacağını ifade etti. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve drone şovları yer alacak. Yaklaşık bin drone ile gerçekleştirilecek görsel şovun yanı sıra, Taylor Swift konserlerinde kullanılan 100 bin ışıklı bileklik uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

İngiliz talebinde "stadyum etkisi"

İstanbul'daki konsere Avrupalı müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, özellikle İngiliz izleyicilerin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na özel bir bağ geliştirdiği görülüyor. Bu ilginin temelinde, Liverpool FC'nin 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve Manchester City'nin 2023 final zaferi gibi tarihi başarılar yer alıyor. Bu bağlamda stadyum, İngilizler için sembolik bir "uğurlu mekan" niteliği taşıyor.

Ulaşım tarafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ek seferler planlanırken, organizasyonun geniş kitlelere hitap edecek şekilde kurgulandığı belirtiliyor.

ADVERTORIAL YAYIN

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Finans, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Finans 100 Bin Kişilik Konser Ekonomisi: İstanbul'da 100 Milyon Dolarlık Etki Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:23:31. #.0.4#
SON DAKİKA: 100 Bin Kişilik Konser Ekonomisi: İstanbul'da 100 Milyon Dolarlık Etki Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.