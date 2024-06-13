Karabağlar Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Kolileri Dağıtıyor

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan gıda kolileri, vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Kurban Bayramı öncesi belediye ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını yaptığı kolilerde, çay, pirinç şeker, tarhana gibi kuru gıda ve konserve ürünler bulunuyor. Karabağlar Belediyesi koli dağıtımlarının yanı sıra Sosyal Destek Kartı'yla yaklaşık 3 bin aileye, her ay düzenli maddi destek sağlayarak onların yanında olmayı da sürdürüyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçenin birlik ve dayanışma içinde Kurban Bayramı'na hazırlandığını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların toplumun geniş kesimlerini derinden etkilediğini ve insanların zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarına da değinen Kınay, "Bu anlamda Karabağlar'da da çok sayıda ailemiz bulunuyor. Karabağlar Belediyesi olarak onların yanında olmaya ve toplumsal dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da ilçemizde tüm ekiplerimizle birlikte; sivil toplum örgütlerimiz, iş dünyamız, meslek örgütlerimizle koordinasyon içinde hareket edecek ve derin yoksulluğun açtığı yaraları bir parça da olsa sarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.