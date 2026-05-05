Mercedes-Benz, Istanbul Open'a Ana Sponsor

05.05.2026 22:42
Mercedes-Benz, WTA Istanbul Open'ı destekleyerek tenise desteğini güçlendiriyor.

(İSTANBUL)- Türkiye'de sporun ve sporcunun en büyük destekçilerinden biri olan Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye Tenis Federasyonu ile başlattığı iş birliğini kortlardaki somut adımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, 4-10 Mayıs günleri arasında uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da düzenlenen ve dünya tenis takviminde önemli bir yere sahip olan WTA turnuvası Istanbul Open'ın ana sponsorlarından biri olarak yerini alıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsoru olan Mercedes-Benz, 4-10 Mayıs günlerinde gerçekleşecek uluslararası "Istanbul Open" ana sponsorluğu ile tenise olan desteğini pekiştiriyor. Turnuva boyunca ulusal ve uluslararası profesyonel tenisçiler ile turnuva yetkililerinin ulaşımları, Mercedes-Benz'in konforlu otomobil ve hafif ticari araçlarıyla sağlanacak. Tenis tutkunları, turnuva heyecanı devam ederken Mercedes-Benz'in çok yönlü yeni modeli GLB'yi Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Eğitim Merkezi İstinye'de yakından inceleme fırsatı bulacak. Girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonda Mercedes-Benz; araç sergileme, ağırlama ve özel deneyim alanlarıyla tenis severleri karşılayacak.

Konfor Mercedes-Benz güvencesinde

Uluslararası ve yerel profesyonel tenis oyuncularının şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuvada Mercedes-Benz, hem sporcuların hem de turnuva yetkililerinin yoğun maç programları arasındaki ulaşım operasyonunu üstleniyor. Markanın otomobil ve hafif ticari araçlarıyla katılımcılara her iki nokta arasında Mercedes-Benz'in imza attığı kesintisiz konfor ve güvenlik deneyimini sunacak.

Tenis ve yaşam stili bir arada

Mercedes-Benz'in en ileri teknoloji ve performansı bir araya getiren vizyonu, turnuva süresince kortların ötesine geçerek İstinye'ye taşınıyor. Tenis severler bir yandan Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek ana tablodan finale kadar uzanan heyecana ortak olurken, bir yandan da İstinye'de sergilenecek olan yeni GLB modelini keşfedebilecekler. Çeşitli marka deneyimleri ve özel aktivitelerle zenginleşecek olan bu süreç, yılın son çeyreğinde Türkiye'de bir ilk olarak düzenlenecek Mercedes-Benz Cup öncesi tenis tutkusunu zirveye taşıyacak.

ADVERTORIAL YAYIN

Kaynak: ANKA

