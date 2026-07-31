Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin\'den Önemli Açıklamalar

(KAYSERİ) - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Metin, Kayseri'de görev yaptığı dönemde yaklaşık 7 bin, meslek hayatı boyunca ise 10 binden fazla rinoplasti ameliyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Metin, burun estetiği alanındaki güncel uygulamalara ilişkin yaptığı açıklamada, rinoplastinin yalnızca estetik görünümü değil, nefes alma sorunlarını da ilgilendiren bir cerrahi işlem olduğunu belirtti.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine değinen Metin, Türkiye'nin rinoplasti operasyonlarında dünyada öne çıkan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Cerrahi tekniklerdeki gelişmelerin rinoplasti uygulamalarını değiştirdiğini belirten Metin, ultrasonik cerrahi ve piezo yöntemlerinin kemik dokusunun daha kontrollü şekillendirilmesine imkan sağladığını söyledi.

Metin, "Güncel tekniklerle daha az travmatik, doğal görünümü ve sağlıklı nefes almayı önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Amaç, kişinin yüz yapısına uygun bir sonuç elde etmek." dedi.

Rinoplastide estetik beklentilerin yanı sıra burun tıkanıklığı ve solunum sorunlarının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Metin, hasta değerlendirmesinin kişiye özel yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Çocuklarda geniz eti ve bademcik sorunlarına yönelik cerrahi işlemler de gerçekleştirdiğini belirten Metin, geniz eti ameliyatlarında plazma yöntemi olarak bilinen buharlaştırma tekniğinden yararlandıklarını aktardı.

Çocuklarda geniz eti ve bademcik sorunlarının erken dönemde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Metin, "Erken müdahalenin çocukların solunum, uyku ve gelişim süreçlerine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Metin, çalışmalarını Kayseri'de sürdürdüğünü bildirdi.

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