Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin'den Önemli Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin'den Önemli Açıklamalar

Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin\'den Önemli Açıklamalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Mehmet Metin, rinoplasti ve çocuklardaki geniz eti sorunları hakkında bilgi verdi.

(KAYSERİ) - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Metin, Kayseri'de görev yaptığı dönemde yaklaşık 7 bin, meslek hayatı boyunca ise 10 binden fazla rinoplasti ameliyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Metin, burun estetiği alanındaki güncel uygulamalara ilişkin yaptığı açıklamada, rinoplastinin yalnızca estetik görünümü değil, nefes alma sorunlarını da ilgilendiren bir cerrahi işlem olduğunu belirtti.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine değinen Metin, Türkiye'nin rinoplasti operasyonlarında dünyada öne çıkan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Cerrahi tekniklerdeki gelişmelerin rinoplasti uygulamalarını değiştirdiğini belirten Metin, ultrasonik cerrahi ve piezo yöntemlerinin kemik dokusunun daha kontrollü şekillendirilmesine imkan sağladığını söyledi.

Metin, "Güncel tekniklerle daha az travmatik, doğal görünümü ve sağlıklı nefes almayı önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Amaç, kişinin yüz yapısına uygun bir sonuç elde etmek." dedi.

Rinoplastide estetik beklentilerin yanı sıra burun tıkanıklığı ve solunum sorunlarının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Metin, hasta değerlendirmesinin kişiye özel yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Çocuklarda geniz eti ve bademcik sorunlarına yönelik cerrahi işlemler de gerçekleştirdiğini belirten Metin, geniz eti ameliyatlarında plazma yöntemi olarak bilinen buharlaştırma tekniğinden yararlandıklarını aktardı.

Çocuklarda geniz eti ve bademcik sorunlarının erken dönemde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Metin, "Erken müdahalenin çocukların solunum, uyku ve gelişim süreçlerine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Metin, çalışmalarını Kayseri'de sürdürdüğünü bildirdi.

ADVERTORİAL YAYIN

Kaynak: ANKA

Mehmet Metin, Geniz Eti, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin'den Önemli Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
Ukraynalı turist, Ayasofya’ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı
Italiano’dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler
Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 20:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: Rinoplasti Uzmanı Dr. Metin'den Önemli Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.