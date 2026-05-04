Stevie Mena Ödülleri'nde 2026'nın Kazananları Açıklandı

04.05.2026 12:18  Güncelleme: 12:42
(İSTANBUL) - Bu yıl 7. kez düzenlenen Stevie MENA Ödülleri 2026, 18 ülkeden kurumların hayata geçirdiği inovasyon çalışmalarını taçlandırıyor. RAK Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştirilen program kapsamında ödüller, 11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek törende verilecek. Ödül alanlar arasında Türkiye'den de 7 marka yer alıyor.

İş dünyasında inovasyonu desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Stevie Ödülleri kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programının 2026'daki kazananları belli oldu. RAK Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda 18 ülkeyi kapsayan ödül programında altın, gümüş ve bronz ödül kazananlarının listesi 'http://MENA.StevieAwards.com' adresinde yayımlandı.

Stevie MENA Ödülleri 2026 kapsamında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye'den kuruluşlar ödüllendirildi. Bu yılki yarışmaya, Arapça ve İngilizce yapılan 1.400'den fazla başvuru ulaştı. 155 uluslararası profesyonelin görev aldığı 5 jüri, başvuruları yenilikçi uygulamalar, başarılar, organizasyon, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, profesyoneller, canlı ve sanal etkinlikler, yönetim, sürdürülebilirlik, teknoloji, düşünce liderliği gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Türkiye'den ödül alan 7 kuruluş açıklandı

Stevie MENA Ödülleri 2026'da birden fazla altın, gümüş veya bronz ödül kazananların bazıları açıklandı. Türkiye'den CarrefourSA, FLO, Neova Katılım Sigorta, Tosyalı Holding, Türkiye Sigorta, Ülker Bisküvi ve VakıfBank ödül almaya hak kazandı.

BAE'den ödül alanlar arasında Abu Dhabi Miras Kurumu, Abu Dhabi Konut Kurumu, ADNEC Services, ADNOC Drilling, Al Dhafra Belediyesi, Byrne Equipment Rental, Capital 360 Event Experiences, Dubai Kültür ve Sanat Kurumu, Dubai Gümrükleri, Etihad Su ve Elektrik (EtihadWE), Federal Devlet İnsan Kaynakları Kurumu, Samsung Saudi, Le Chene, NMDC Energy, Quill Communications, Saudi German Health UAE ve TCS Dubai yer aldı.

Suudi Arabistan'da ödüle layık görülen kuruluşlar şöyle açıklandı: Doğu Sağlık Kümesi, GSTC, Hail Belediyesi, Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı Ulusal Ortaklıklar ve Kapasite Geliştirme Ajansı, Suudi Arabistan Sanayi Şehirleri ve Teknoloji Bölgeleri Otoritesi (MODON).

Kuveyt'ten Ooredoo Kuveyt, Katar Vakfı, Katar Vision Production Company ve Hong Kong'dan QNET de ödül alanlar arasındaydı.

"Bu yılki başvuruların kalitesi olağanüstüydü"

Stevie MENA Ödülleri 2026, 11 Eylül Cuma günü İstanbul'daki InterContinental Hotel'de düzenlenecek gala yemeğinde takdim edilecek. Etkinliğin biletleri, yaz aylarında satışa sunulacak.

2026 edisyonu hakkında açıklama yapan Stevie Ödülleri Başkanı Maggie Miller, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan çok çeşitli kuruluşların başarılarını takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl aldığımız başvuruların kalitesi olağanüstüydü. Program 7 yıldır sürekli büyüyor ve MENA bölgesindeki yenilikçiliğin temsilcisi oluyor. 11 Eylül'de İstanbul'da düzenleyeceğimiz gala etkinliğinde ödülleri sahiplerine ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

