Türkiye Offshore Rüzgar İhalesine Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Offshore Rüzgar İhalesine Hazırlanıyor

Türkiye Offshore Rüzgar İhalesine Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, deniz üstü rüzgar enerjisinde ilk YEKA ihalesini 2027'de yapacak, 5 bin MW hedefi var.

(İSTANBUL)- Türkiye, deniz üstü rüzgar enerjisinde ilk YEKA ihalesine hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre Türkiye'nin ilk offshore YEKA ihalesi 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek. TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden de ilk offshore YEKA'nın Türkiye'nin rüzgar enerjisinde yeni bir dönemi başlatacağını belirterek, deniz üstü rüzgarın enerji arz güvenliği ve yenilenebilir kapasitenin artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında belirlenen dört saha için çalışmalar sürerken, Türkiye'nin 2035 yılı için deniz üstü rüzgarda 5 bin MW kapasite hedefi bulunuyor.

DÖRT SAHA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört deniz üstü rüzgar sahası belirlendi. Söz konusu sahaların YEKA olarak ilan edilmesine yönelik süreç devam ederken, hazırlanan şartname taslağı da sektör temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili kuruluşların görüşlerine sunuldu. Taslağa ilişkin görüşler 17 Ağustos'a kadar Bakanlığa iletilebilecek. TÜREB, Türkiye'nin offshore rüzgar alanındaki ilk YEKA sürecini yakından takip ederken, sektörün deneyim ve görüşlerinin şartname hazırlık sürecine yansıtılmasının, yatırımların sağlıklı ve öngörülebilir bir yapıda ilerlemesi açısından önem taşıdığını değerlendiriyor.

OFFSHORE RÜZGAR, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN YANI SIRA SANAYİ İÇİN DE FIRSAT SUNUYOR

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, deniz üstü rüzgarın Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki büyümesinin bir sonraki önemli aşamalarından biri olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk offshore YEKA ihalesinin 2027'nin ilk çeyreğinde yapılacak olması, sektörümüz açısından tarihi bir başlangıç niteliğindedir. Türkiye'nin deniz üstü rüzgar potansiyelini değerlendirmeye başlaması; enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, teknoloji ve ekipman üretiminin geliştirilmesi ve nitelikli istihdam açısından önemli fırsatlar sunuyor. 2035 yılı için belirlenen 5 bin MW hedefini de bu alandaki gelişim açısından önemli bir perspektif olarak görüyoruz. İlk ihaleyle birlikte sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım takviminin oluşturulması, sektörümüzün bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmesinin önünü açacaktır. TÜREB de şartname taslağı yayınlandığı tarihten beri yönetimi ve üyeleriyle bu alanda çalışıyor. Görüşler toplandı, konsolide edilerek bakanlığa öneriler ve talepler sunulacak."

Dr. Erden, offshore rüzgarın Türkiye'nin enerji dönüşümünün yanı sıra sanayi politikası açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Deniz üstü rüzgar yatırımlarının yalnızca kurulacak santraller üzerinden değil, oluşturacağı tedarik zinciri ve sanayi ekosistemi üzerinden de değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin karasal rüzgarda elde ettiği üretim ve ihracat tecrübesini offshore alana taşıyabilmesi, önümüzdeki dönemin önemli fırsatlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

OFFSHORE YEKA İÇİN SEKTÖR VE KAMU İŞ BİRLİĞİ

TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman ise sürecin sektörün deneyimi ve ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Deniz üstü rüzgar, teknik ve operasyonel açıdan karasal rüzgardan farklı dinamiklere sahiptir. Bu nedenle ilk ihalenin tasarımında sektörün bilgi birikiminin ve yatırımcıların deneyimlerinin dikkate alınmasını önemli buluyoruz. TÜREB olarak görüş ve önerilerimizle bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yaman, Bakanlık ile sektör arasındaki istişarenin önemine dikkat çekerek, "Bakanlığımızda gerçekleştireceğimiz görüş alışverişinin de şartname sürecine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin offshore rüzgarda güçlü ve sürdürülebilir bir yatırım modeli oluşturması için kamu ve sektörün yakın iş birliği içinde ilerlemesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Finans Türkiye Offshore Rüzgar İhalesine Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:36:58. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Offshore Rüzgar İhalesine Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.