Yazın Protein Kaynağı: Kurubaklagiller - Son Dakika
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Yazın Protein Kaynağı: Kurubaklagiller

Yazın Protein Kaynağı: Kurubaklagiller
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Yaz aylarında hafif öğünler için kurubaklagiller, pratik ve besleyici bir protein kaynağı sunuyor.

(İSTANBUL) - Yaz aylarında hafif öğünler öne çıksa da protein ihtiyacı azalmıyor. Duru Gıda Beslenme Danışmanı Emine Uluçay, kurubaklagillerin bu dönemde hem besleyici hem de pratik bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte beslenme alışkanlıkları değişiyor; ağır yemeklerin yerini salatalar, zeytinyağlılar, soğuk çorbalar ve hafif öğünler alıyor, et ve tavuk gibi hayvansal protein kaynaklarının tüketimi ise azalabiliyor.

Uluçay, bu değişimin protein ihtiyacını göz ardı etmek anlamına gelmediğini belirterek, "Öğünler hafiflerken protein alımının yeterli düzeyde kalmasına özen göstermek gerekiyor. Günlük beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer vermek, öğünlerin besin değerini artırmaya katkı sağlıyor" diyor.

YAZ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ DESTEKÇİSİ: KURUBAKLAGİLLER

Nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye ve maş fasulyesi gibi kurubaklagiller, protein ve lif içerikleriyle dengeli beslenmenin önemli destekçileri arasında yer alıyor. Lif sayesinde tokluk hissine katkı sağlayan bu besinler, hafif öğünlerin besin değerini de yükseltebiliyor.

Sık tercih edilen salatalar tek başına yeterli protein içermeyebiliyor; bu noktada salatalara eklenen kurubaklagiller, öğünün protein ve lif dengesini tamamlıyor. Uluçay, "Kurubaklagiller sıcak yemeklerin yanı sıra salatalarda, yoğurtlu soğuk çorbalarda ve zeytinyağlı tariflerde de rahatlıkla kullanılabiliyor" diyerek kullanım alanlarının çeşitliliğine de dikkati çekiyor.

YAZIN PRATİK ÖĞÜNLERİ İÇİN İDEAL BİR ALTERNATİF

Yaz aylarında dışarıda geçirilen sürenin artmasıyla ofis, piknik ve plaj gibi ortamlarda kolay taşınabilecek öğünler öne çıkıyor. Sıcakta mutfakta uzun vakit geçirmek istemeyenler için önceden haşlanmış kurubaklagiller pratik bir çözüm sunuyor.

Duru Pratik'in hazır haşlanmış ürünleri; salatalardan cacık ve soğuk yoğurt çorbalarına, zeytinyağlı tariflerden sebzeli yaz tabaklarına kadar birçok öğünde kolaylık sağlıyor ve uzun hazırlık süresine gerek kalmadan protein açısından zengin öğünler hazırlamayı mümkün kılıyor.

EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TERCİH

Kurubaklagiller, birçok hayvansal protein kaynağına kıyasla daha ekonomik bir alternatif sunuyor; farklı tariflerde kolayca kullanılabilmeleri de beslenme çeşitliliğine katkı sağlıyor.

Konuyu sürdürülebilirlik açısından değerlendiren Uluçay, "Kurubaklagilleri düzenli olarak beslenme planına dahil etmek, protein ve lif alımını desteklerken beslenme çeşitliliğini de artırıyor. Haftada birkaç öğünde bitkisel protein kaynaklarına yer vermek hem bireysel sağlık hem de sürdürülebilir beslenme açısından değerli bir tercih" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Yazın Protein Kaynağı: Kurubaklagiller - Son Dakika

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