Dünyanın En Korkunç Cezaevi: Mahkumlar, Kadınlar Koğuşunu Basıp Tecavüz Ediyor

1 KADINLAR KOĞUŞUNU BASIP, TECAVÜZ EDİYORLAR Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yıl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Ne gardiyanlar ne de polis yaşananlara engel olabiliyor. Çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı.

2 Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, yaşadığımız dünyanın en dehşet verici cezaevlerinden birisi olarak gösteriliyor. Sık sık çatışmaların yaşandığı, mahkumların isyan çıkardığı bu korkunç cezaevinde sadece geçtiğimiz yıl 75 mahkum öldürüldü.

3 Dışarıda süren çete savaşları cezaevinde de sürünce, çete üyeleri birbirini öldürmeye başladı. Ne yazık ki bu cinayetlere ne gardiyanlar ne de polisler engel olamıyor.

4 Pedrinhas Cezaevi'nde; çete üyeleri, mafyalar, katiller, caniler, uyuşturucu satıcıları ve psikopatlar bulunuyor. Bunlar zaman zaman birbiriyle kapışıyor.

5 Bütün engellemelere rağmen özellikle çete üyeleri içeriye ateşli silahlar sokuyor. Hatta geçenlerde çete üyeleri arasında resmen silahlı çatışma çıktı.İşin ilginç yanı silahlı çatışmada bir de pompalı tüfek bulundu.

6 Burada yatan çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı. Şimdi onlar doğurmayı bekliyor.

7 Alınan önlemler çete üyelerinin kadınlara tecavüz etmesini bile engellemiyor.

8 Brezilya'da cezaevlerinde toplam 450 bin mahkum bulunuyor. Bu sayı cezaevinde bulunan kişi sayısında dünyada 4. yapıyor.

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