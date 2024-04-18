ÇEKİM TARİHİ: 17 Nisan 2024
1. Insein Cezaevi'nin önünde serbest bırakılan mahkumları bekleyen insanların çeşitli görüntüleri
2. Insein Cezaevi'nin önünde yeni tahliye edilen mahkumları taşıyan otobüslerin çeşitli görüntüleri
Myanmar Devlet İdare Konseyi, geleneksel Myanmar Yeni Yılı'nın ilk günü olan Çarşamba günü 3.000'den fazla mahkumu affetti.
Konsey, affedilenlerden 3.303 mahkumun Myanmar vatandaşı olduğunu, ayrıca 13'ü Endonezya ve 15'i Sri Lanka vatandaşı olmak üzere 36 yabancı mahkumun da affedildiğini belirtti.
Affın insani kaygılara hitap ederken aynı zamanda Myanmar'ın geleneksel Yeni Yıl Günü'nü kutlamak, halka neşe getirmek ve ilgili ülkelerle olumlu ilişkiler geliştirmek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.
Konsey bir başka af kararı daha çıkararak Güneydoğu Asya ülkesinde tutuklu bulunan bazı mahkumların cezalarını altıda bir oranında indirdi.
Myanmar'da geleneksel yeni yıl kutlamaları çerçevesinde her yıl mahkumların affedilmesi alışılagelmiş bir uygulama.
Myanmar'ın geleneksel Yeni Yıl Günü'nde geçen yıl 3.000'den fazla mahkum serbest bırakılmıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Myanmar Devlet İdare Konseyi, Yeni Yıl affıyla 3.000'den fazla mahkumu serbest bıraktı - Son Dakika
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