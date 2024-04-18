Muğla\'da firari hükümlü yakalandı

Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası hayatını kaybetti

Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, Turgut D. ve kızı Meltem Z. bıçaklanarak yaralandı. Turgut D. olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Z. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Serkan Z. ise polis tarafından yakalandı.