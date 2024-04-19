Samsun\'da Husumetli Olduğu 3 Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Y.G. (18), M.A. (17) ve B.A'yı (20) silahla yaralayan A.Ş'nin (21) yakalanması için çalışma yürüttü.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen A.Ş, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
İki ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.
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Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş yanan arabasına müdahale ederken kalp krizi geçirdi. İlçeye bağlı Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Osman Çubuk idaresindeki otomobil rampaya doğru seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Çubuk (76) ve eşi yanan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı. Osman Çubuk arabasının motor kısmında çıkan yangına kendi çabaları ile müdahale etmeye çalıştığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yanan otomobil ihbar üzerine belirtilen yere gelen Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fenalaşarak yere yığılan Osman Çubuk için çağrılan 112 acil servis ekipleri, Çubuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çubuk'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Tevfik Acar'ın (47) kullandığı I 21 ES yabancı plakalı hurda yüklü tırın motor kısmından Ulubel mevkisinde duman çıkmaya başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Kırıkdağ ve Aşağı Derecik köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Karadağ, vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili şube müdürlerine talimat verdi.
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