Denizli'de hırsızlık suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler Denizli Ağır Ceza İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan şahsı tespit ederek takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından kıskıvrak yakalanan şahsın hırsızlık suçundan 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?