Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı - Son Dakika
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Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı

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Samsun'da devlet hastanesinde çalışan iki kadın, evlerine çağırdıkları şahsı darp ve gasp ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Kadınlar, suçlamaları reddedip borç para aldıklarını savundu.

26.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:53
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Samsun'da iki sağlık çalışanı kadın, evlerine çağırdıkları şahsı 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Cezaevine gönderilen kadınlar savunmalarında borç para aldıklarını söyledi.

EVDE ALIKOYUP YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI EFT YAPTIRDI

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

"BORÇ PARA ALDIK"

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

TUTUKLANDILAR

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
Kaynak: İHA

Samsun, Cezaevi, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Yılmaz: Kadınlar çalışsın ya. Sosyal hayatın içine girsin. Maddi olarak kocalarına bağımlı olmasınlar. Eşitlik olsun. Evlenmesin ya da evlenip çocuk yapınca boşansınlar. Özgürlük, demokrasi, laiklik, ateizm... 84 42 Yanıtla
    Mehmet Emin Güneş: Murat yılmaz ne diyosun birader:)) ne demek istediğini kendinde anlayabilsen 42 25 Ali İzzet Aşrak: İngilizce dersinde Arapça konuşanlardan 24 19 Fatih Ayaz: Anlayan anladı... 27 9 erhan öndemir: Murat Yılmaz yazdıklarının Türkçe meali var mı? 1 0
  • Beşiktaş 1903: Adam gurup yaparım diye gitmiş almış ölçüsünü 73 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: samsun ile ne alakasi var. ulke bitmis 41 19 Yanıtla
  • Mert kursun : Can yakici bi ceza vermezseniz herkes her seyi yapar 55 2 Yanıtla
  • Mustafa Naz: ne gunlere kaldik 46 1 Yanıtla
  • ferhat eser: samsun bitmiş 37 7 Yanıtla
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