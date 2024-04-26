Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı

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Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Bir anda kendini yere atıp yuvarlanan meclis üyesi suskunluğunu bozdu

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Samsun'da iki sağlık çalışanı kadın, evlerine çağırdıkları şahsı 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Cezaevine gönderilen kadınlar savunmalarında borç para aldıklarını söyledi.

EVDE ALIKOYUP YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI EFT YAPTIRDI

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

"BORÇ PARA ALDIK"

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

TUTUKLANDILAR

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.