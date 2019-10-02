Sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor!
1 saat önce
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı. Taşpınar'ın yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Fit görüntüsüyle büyük beğeni toplayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
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Her mevsim koruduğu bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar, İtalya'da çektirdiği cesur pozlarla Instagram'ı sallıyor.
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Yaz tatillerini Yunanistan'ın tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yalnızca bir fotoğraf için 45 dakika boyunca poz vermişti.
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İşte Taşpınar'ın sosyal medyayı kasıp kavuran tatil paylaşımları...
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2.10.2019 11:42:30. #1.11#
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