Mersin'de kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin\'de kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'e Yıldız Dağı'na tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde devam ediyor. Mustafa Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama çalışmalarında dronlar, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler kullanılıyor.

02.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Mersin'e Yıldız Dağı'na tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan tarihinde beraberindeki iki kişi ile Konya'dan tırmanış için merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Yıldız Dağı'na gelen 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri tarafından Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki dağlık arazide arama yapıldı. Aradan 9 gün geçmesine rağmen bir sonuç alınamazken, 10'uncu günde arama çalışmaları devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi'nden emekli olan öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için ekiplerin dronların yanı sıra, kadavra ve kokuya duyarlı köpeklerle arama yaptığı belirtildi. Bugün yapılan arama çalışmalarının ardından yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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