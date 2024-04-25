Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor

Mersin\'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri çalışmalara katılıyor. İlk gün yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Mersin'e geldiği belirtildi.

25.04.2024 15:39
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Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik ve dün başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

İlk gün bölgede AFAD tarafından termal dronla arama yapıldığı ve herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtildi.

Dün, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor - Son Dakika

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