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15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu başladı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.

9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geldi. Öğle saatlerinden itibaren izin alan çalışanlar ve trafiğe takılmadan yolculuğa çıkmak isteyen otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları talebe yetişebilmek için ek seferler koydu. Bir çok otobüs firması bayram nedeniyle fiyatlarına yüzde 30 ila 40 arasında zam yaptı. Normal bilet fiyatlarında çok nadir firmalar zam yapmayarak seferlerine devam etti.

"Bayram tarifesi arasında 300-400 TL fark oluyor"

Bayram yoğunluğunun başladığını ifade eden otobüs firması çalışanı Bilal Güneş, "Günde 2-3 sefer kaldırıyorum ek olarak ama yetmiyor. Daha ek sefer yapmayı planlıyoruz. Çok yoğun talep var ancak mevcut talebi bile karşılayamıyoruz. Mardin'e günde 4 araba gitse bile yetmiyor. Normal bilet fiyatları ile bayram tarifesi arasında 300-400 TL fark oluyor" dedi.

"Biz hiçbir zam yapmadık"

Bayram nedeniyle 3-4 gün boyunca yoğunluk olacağı söyleyen Emir Günaydın, "Ancak eski bayramlardaki gibi bir talep patlaması olmayacak gibi gözüküyor. Şuanda yüzde 30 ilave seferler koyduk. Yolcunun anlık talebini görebiliyoruz, buna göre seferlerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Biz hiçbir zam yapmadık ama diğer firmaların yüzde yüze varan oranlar ile zam yaptığını biliyoruz. Biz eski fiyatımız ne ise aynı tarifeden yolcu taşıyoruz. Bu ekonomik krizde yolculara biraz fayda olsun diye bu şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

9 günlük tatilinin yakınlarının yanında geçireceğini söyleyen bir vatandaş ise bir ay önceden güçlükle bilet bulabildiğini söyledi.