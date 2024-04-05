15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu başladı
İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.
9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geldi. Öğle saatlerinden itibaren izin alan çalışanlar ve trafiğe takılmadan yolculuğa çıkmak isteyen otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları talebe yetişebilmek için ek seferler koydu. Bir çok otobüs firması bayram nedeniyle fiyatlarına yüzde 30 ila 40 arasında zam yaptı. Normal bilet fiyatlarında çok nadir firmalar zam yapmayarak seferlerine devam etti.
"Bayram tarifesi arasında 300-400 TL fark oluyor"
Bayram yoğunluğunun başladığını ifade eden otobüs firması çalışanı Bilal Güneş, "Günde 2-3 sefer kaldırıyorum ek olarak ama yetmiyor. Daha ek sefer yapmayı planlıyoruz. Çok yoğun talep var ancak mevcut talebi bile karşılayamıyoruz. Mardin'e günde 4 araba gitse bile yetmiyor. Normal bilet fiyatları ile bayram tarifesi arasında 300-400 TL fark oluyor" dedi.
"Biz hiçbir zam yapmadık"
Bayram nedeniyle 3-4 gün boyunca yoğunluk olacağı söyleyen Emir Günaydın, "Ancak eski bayramlardaki gibi bir talep patlaması olmayacak gibi gözüküyor. Şuanda yüzde 30 ilave seferler koyduk. Yolcunun anlık talebini görebiliyoruz, buna göre seferlerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Biz hiçbir zam yapmadık ama diğer firmaların yüzde yüze varan oranlar ile zam yaptığını biliyoruz. Biz eski fiyatımız ne ise aynı tarifeden yolcu taşıyoruz. Bu ekonomik krizde yolculara biraz fayda olsun diye bu şekilde yapıyoruz" diye konuştu.
9 günlük tatilinin yakınlarının yanında geçireceğini söyleyen bir vatandaş ise bir ay önceden güçlükle bilet bulabildiğini söyledi.
Son Dakika › Genel › 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Türkiye günlerdir, Bağcılarda bir sucunun ses yalıtımlı odasında küçük çocuklara yıllardır tecavüz suçu işleyen faili konuşuyor.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçmek amacıyla aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın Söke ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, aynı zamanda küpeleme işlemi de gerçekleştiriliyor.
Bursaspor Başkanı Sinan Bür, 224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen organizasyonda yaptığı konuşmada, kongre tarihinin 16-28 Mayıs arasında olacağını duyurdu. Bursaspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Bür, eski günlere dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde binlerce vatandaşla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor.
Koçtaş, British Safety Council (BSC) Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde ödül almaya hak kazandı. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli olarak geliştirdiklerini ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini önemsediklerini belirtti. Ödül, 7 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte takdim edilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, İzmir parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, Adana çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya parçalı bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediyenin kuruluş yıl dönümünde personelle iftarda buluştu. Mübarek Ramazan ayında personele zam müjdesi veren Başkan Şimşek, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte maaşlara enflasyon farkı artı yüzde 5 zam yapılacak' dedi. Başkan Şimşek, sosyal denge tazminatlarının ise yüzde 120'ye yükseltileceğini söyledi.
Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin kazanılmasına yönelik mesaj verildi. Programda, Bilecik'in marka bir şehir haline getirilmesi ve AK belediyecilik anlayışının yeniden hayata geçirilmesi hedefleri vurgulandı. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek seçim Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de gerçekleştirilen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşı Serdar Alp dahil 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmit-Düzce yolunda, Manisa-İzmir yolunda, Bandırma-Biga yolunda, Taşova-Erbaa-Niksar yolunda, Seydikemer-Söğüt yolunda, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda, Diyarbakır-Mardin yolunda, Zonguldak-Devrek yolunda ve Arhavi-Hopa-Sarp yolunda çalışmalar nedeniyle trafik akışı etkileniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?