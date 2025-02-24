15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova Hayatını Kaybetti

Genel

İlk sonuçlara göre Almanya Başbakanı Scholz\'a büyük şok!

İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi\'ni terk etti

AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminde ayağından yaralanmış olup 40'ın üzerinde ameliyat geçiren gazi Mustafa Zorova son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde ayağından yaralanıp gazi olan ve 40'ın üzerinde ameliyat geçiren Mustafa Zorova, 23 Şubat Cumartesi günü böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 4 kız çocuğu babası olan 76 yaşındaki Zorova, yaklaşık 1 ay hastanede tedavi görmesinin ardından tedavisine evinde devam ediliyordu.

Mustafa Zorova için öğle namazını müteakip Kahramankazan Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Zorova, Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi.