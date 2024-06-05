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7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti: Ziyaretine gideceği anneannesinin yanına defnedildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 7 ay önce anneannesinin mezarını ziyarete giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden talihsiz kız, anneannesinin mezarının yanına defnedildi.

Kaza yaklaşık 7 ay önce Asri Mezarlık karşısında meydana gelmişti. Anneannesinin mezarlığını ziyarete giderken yolun karşısına geçmek isteyen Hazal Demir'e araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, talihsiz kadın olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaklaşık 7 ay boyunca yoğun bakımda tutulan Demir, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hazal Demir'in cansız bedeni, ziyaretine gideceği Asri Mezarlıkta bulunan anneannesinin mezarının yanında defnedildi.