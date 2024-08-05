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Aç kalan kurt ağıla girdi, 2 koyun telef oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aç kalan kurt; koyun ağılına girerek 2 koyunu telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kurt duvardan atlayarak küçük baş hayvanların bulunduğu ağıla girdi. Bir süre sonra kurdun ağıldaki koyunlardan 2'sine saldırması sonucu koyunlar telef oldu.

Sabah saatlerinde ağılına giden Ahmet Turan Didin, 2 küçükbaş hayvanın kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.