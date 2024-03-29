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Afetzede vatandaş, yeni yuvasının anahtarını teslim almanın mutluluğunu yaşıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan afetzede Osman Kara, TOKİ tarafından inşaa edilen yeni yuvasının anahtarını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da afetin yaraları soruluyor. Kentin dört bir yanında TOKİ tarafından inşa edilen binalar her geçen gün yükseliyor. Payas ilçesinde de 1. ve 2. Etap deprem konutlarının anahtarları sahiplerine teslim edildi. Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde yaşayan Osman Kara'nın da evi depremde ağır hasar almış ve yıkılmıştı. Kara, ilçede bulunan TOKİ'lerde kuradan çıkan konutu için ön sözleşmeyi imzalayarak, yuvasının anahtarını aldı.

Yeni yuvası için teşekkürlerini dile getiren Osman Kara, "6 şubat depreminde işte ev yıkılanlardan biriyiz, Allah milletimize o depremi bir daha yaşatmasın. Şuan var ya gerçekten, kendimi tutamıyorum yani o an hatırladıkça üzülüyorum. Öyle bir şey oldu ki yani daha şu yaşıma kadar böyle bir şey hiç görmedim. Yani depremi gördüm ama bu bir başkaydı yani. Allah kısmet ederse işte evimizi hazırladığımız zaman taşınacağız. Bu bir nimettir yani ben görmedim böyle devletin ev verdiğini, Allah razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin Rabb'im, yani hepimize, gerçekten yani bu büyük bir nimettir. Allah razı olsun, yapanlardan edenlerden ve teşvik edenlerden. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden rabbim razı olsun" dedi.