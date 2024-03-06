Ağrılı kadınlar için 'Anne Akademisi' projesi hayata geçirildi

Ağrılı kadınlar "Anne Akademisi" ile güçlenecek
AĞRI - Ağrı'da hayata geçirilen "Anne Akademisi" projesi ile Ağrılı kadınların eğitim ve kişisel gelişimleri desteklenerek, toplumda aktif bir şekilde rol alması sağlanacak.
Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KADEM işbirliğiyle hayata geçirilen "Anne Akademisi" projesinin çalıştayı düzenlendi. Konferans salonunda düzenlenen çalıştayım açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, projenin amacı ve hangi alanlarda çalışmalar yapılacağı hakkında bilgi vererek, " Öncelikle tüm kadınlarımızın yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu özel gün kadınların toplumdaki kritik yönünü hatırlamak ve onların hak ettiği saygıyı göstermek adına son derece anlamlıdır. Kadınlarımızın varlığı toplumumuzun temelini oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Tarih boyunca sayısız uygarlıklar arasında kadınların kutsallığı ve önemi nadir görülen bir ortak değer olarak karşımıza çıkmıştır. Çalıştay vesilesi ile Ağrılı kadınlarımızı güçlendirmek adına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirdiğimiz bir projeden bahsetmek istiyorum sizlere. Projemizin adı Anne Akademisi. Proje ile kadınlarımızın eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onların bağımsız ve güçlü bireyler olarak toplumda daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Proje kapsamında pilot okullar ve bölgeler belirleyip kadınlarımızla bir araya geldik. Asıl amacımız biz kadınlarımıza ne yönde yardımcı olabiliriz sorularının cevabıydı. Kadınlarımız bizden çok mutlu olduğumuz bir şekilde eğitim istediler. Bizlerde şu anda aktif olarak Kuran-Kerim ve okuma yazma eğitimleriyle başladık. Mesleki kurslardan sanatsal faaliyetlere, sağlık eğitiminden girişimcilik atölyelerine kadar geniş bir yelpazede kadınlarımıza eğitimler sunmak istiyoruz" dedi.
Kadınların her alanda var olması gerektiğine vurgu yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç ise, "Gururla ifade ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kadınları her zaman öncelemiştir. Dünyada birçok medeni ülke kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermemişken bizim devletimiz kadınlara bu hakkı vermiştir. Devletin kadınlara ve ailelere yönelik çok önemli faaliyetleri var. Anne Akademisi çok önemli bir husus. Kadınlarımız bir insanın en temel hakkı olan eğitim hakkını talep ediyorlar. İnşallah hepinizin çok değerli katkıları, yönlendirmeleri ve fikirleriyle bu çerçevenin temelini oluşturacak. Ağrı'da yaşayan her bir kadınımızın toplumun ve devletin güçlenmesi için hak ettiği yere gelmesi için bir gelecek inşa etmeyi ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından her meslek grubundan katılımcıların olduğu masaları ziyaret eden Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Genel › Ağrılı kadınlar için 'Anne Akademisi' projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
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