Ankara'da Berat Kandili İdrak Edildi - Son Dakika
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Ankara'da Berat Kandili İdrak Edildi

Ankara\'da Berat Kandili İdrak Edildi

Ankara'da Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Melike Hatun Camii'nde mevlitler okundu, dualar edildi ve Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Vatandaşlara Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı.

24.02.2024 22:33  Güncelleme: 22:35
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Ankara'da Berat Kandili idrak edildi

ANKARA - Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi.

Hicri takvime göre Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece olan Berat kandili Ankara'da camilerde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı.

Kaynak: İHA

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