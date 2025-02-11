Arnavutköy'de Karla Mücadele Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Arnavutköy'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de tüm ekipler sahaya indi. 60 araçlık güçlü filo ve 130 kişilik uzman ekip, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları meydanlar, ana yollar, ara sokaklar, hastane güzergahları ve toplu taşıma hatlarında kesintisiz devam ediyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 60 araçlık güçlü filo ve 130 kişilik uzman ekip, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları, ana yollar, ara sokaklar, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda aralıksız devam ediyor.

Başkan Candaroğlu çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Candaroğlu, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması adına tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Ücretsiz ring servisleriyle kesintisiz ulaşım

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek amacıyla ücretsiz ring servisleri aralıksız şekilde çalışıyor. İlçenin ana arterlerinde, toplu taşıma güzergahlarında ve meydanlarda hizmet veren ring araçları, yolda kalan vatandaşlara destek olarak güvenli ulaşım sağlıyor.

Hastane ve cami önlerinde çorba ikramı

Soğuk havalarda vatandaşların yanında olan Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi, Merkez Camii ve meydanlarda sıcak çorba ikramı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen ikramlar, hastane ziyaretçileri ve vatandaşlara destek sağladı.

Meydanlar ve yaya kaldırımları sürekli temizleniyor

Karla mücadele kapsamında yalnızca araç yolları değil, yaya kaldırımları ve meydanlar da düzenli olarak temizlenerek güvenli hale getiriliyor. Özellikle toplu taşıma durakları, okul önleri ve meydanlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Tuz depoları stratejik konumda

Buzlanmalara karşı ilçede üç farklı noktada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Hadımköy Mahallesi'nde toplam 8 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Ayrıca 2025 yılı için ayrılan 3.000 tonluk hibe yol tuzu ile toplam stok kapasitesi 10 bin tona ulaştı. Tuz depolarının stratejik noktalarda konumlandırılması sayesinde ekipler, kritik bölgelerde hızlı ve etkin müdahalede bulunabiliyor.

Kesintisiz çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipleri, özellikle ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları, meydanlar ve yaya yollarında çalışmalarını yoğunlaştırarak kar küreme ve tuzlama işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Kar yağışının etkisini artırması durumunda ek önlemler devreye alınarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.