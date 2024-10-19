Ayiş Gemisi Parçalanıyor

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Maltepe'de karaya oturan Ayiş Gemisinin parçalanma süreci başladı

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan ve zamanla bir kısmı batan Ayiş isimli geminin parçalama işlemine başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Geçmiş yıllarda lodos fırtınası nedeniyle Maltepe açıklarında karaya oturan ve batan Ayiş isimli kuru yük gemisi, yaklaşık 2 yıllık hukuki süreç sonunda geri dönüşüm için parçalanmaya başlandı. Açılan ihale, 2 milyon TL karşılığında sonuçlanarak, kazanan firma geminin parçalama işlemlerini üstlendi. Geminin parçaları, dalgıçlar yardımıyla denizin altında kesilip çıkarılıyor. Parçalama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Parçalanan gemi malzemeleri, Karabük'e taşınarak geri dönüşüme kazandırılıp, çelik üretiminde değerlendirileceği öğrenildi. Çalışmalar tamamlandığında, geminin batık haliyle oluşturduğu tehlikelerin giderilmesi ve sahil hattında daha güvenli, estetik bir alan oluşturulması bekleniyor.