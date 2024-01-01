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Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi - Son Dakika
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Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10'dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla eşlik etti.

Bağdat Caddesi\'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi
01.01.2024 - 23:23,
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Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi

İSTANBUL - 2024 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde kutlamalar eşliğinde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi.

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10'dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüller ise kornalarıyla eşlik etti.

Kaynak: İHA
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