Baharın gelişi Hıdırellez Şenliği ile kutlandı - Son Dakika
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Baharın gelişi Hıdırellez Şenliği ile kutlandı

Baharın gelişi Hıdırellez Şenliği ile kutlandı

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde, mahalle sakinleri baharın gelişini düzenlenen hıdırellez şenlikleri ile kutladı. Şenlikte, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren de konser verdi.

05.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:56
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Baharın gelişi Hıdırellez Şenliği ile kutlandı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde, mahalle sakinleri baharın gelişini düzenlenen hıdırellez şenlikleri ile kutladı.

Kıreli Mahallesi Muhtarlığı tarafından Beyşehir Gölü kenarında "Çamlık" mevkiindeki koruluk alanda düzenlenen hıdırellez şenliği ilgi çekici, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe çevredeki yerleşim merkezlerinde yaşayan vatandaşlar da katıldı. Şenlikte, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren de konser verdi. Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, konser programının ardından Dalveren'e çiçek vererek teşekkür etti.

Şenlikte konuşan Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, uzun yıllar sonra yerleşim merkezinde yeniden hıdırellez şenliğini yapmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer de, Kıreli Mahallesi'nin Hüyük'ün incisi olan bir yerleşim merkezi olduğunu vurgulayarak, Mahalle Muhtarı Mermer'e düzenledikleri bu şenlikten dolayı teşekkür etti.

Şenlik alanında bir araya gelen mahalle sakinleri müzik eğlence eşliğinde sohbet edip piknik keyfi de yaşarken çocuklar ise parktaki oyun alanlarında baharın gelişi ile birlikte oynamanın keyfini yaşadı.

Şenliğe, Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Yıldırım, Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, protokol mensupları, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(ARÖ-ARD-FM-

Kaynak: İHA

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