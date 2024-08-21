Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika
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Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

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Ordu'da bir şahsın bahçesinde bulduğu yaralı sincap, tedavi edilerek en yakın arkadaş oldu. Sincap, sahibiyle birlikte her yere gidiyor.

21.08.2024 09:35
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Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

Ordulu Emre Kışla, bahçesinde bulduğu sincap ile arkadaş oldu, gittiği her yere omzunda taşıyor

ORDU - Ordu'da bir şahsın bahçesinde yaralı olarak bularak tedavi ettiği yavru sincap, en yakın arkadaş oldu.

Altınordu ilçesinde yaşayan Emre Kışla (29), Ulubey ilçesindeki fındık bahçelerinde yaklaşık 2 ay önce yaralı halde yavru bir sincap buldu. Sincabı tedavi eden ve evinde ilgilenen Kışla, sonrasında doğaya salmak istedi. Kendisine alışan sincap ile arkadaş olan Kışla, 'Fındık' ismini verdiği sincabı yaklaşık 2 aydır gittiği her yere götürüyor, sokaklarda ve caddelerde ise omzunda taşıyor, adete arkadaş olduklarını belirtiyor.

"Ben doğaya salmak istedim, peşimden geldi"

Sincabı, tedavisinden sonra doğaya salmak istediğini ancak kendisine alıştığını söyleyen Emre Kışla, "Ben köye gezmeye gitmiştim ve bahçede sesler duydum. Baktığımda ağacın köşesinde yavru sincabı buldum. Yaralıydı ve alıp iyileştirdim. Sonrasında geri doğaya salmak istedim ancak beni bırakmadı, geri eve geldi. Peşimden koşmaya başladı, o günden bu yana benimle birlikte yaşıyor" dedi.

"Şuanda benim en iyi dostum"

Sincap ile güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Kışla, "Şu anda sanırım 4-5 aylık, ben kendim 1,5 ay önce buldum. Domates, salatalık, fındık, fıstık, çekirdek yiyor. Zaten kendim hiçbir şekilde kafeste tutmuyorum. Evin içerisinde benimle birlikte yatıp kalkıyor. Beni uyandırıyor ve oyunlar oynuyor. Yani işin özeti benim şuanda en iyi dostum oldu. Bana göre bazı insanlardan daha iyi" şeklinde konuştu.

"Bahçede bulduğum için ismini 'fındık' koydum, omzumda geziyor"

Bahçede bulduğu için sincaba fındık ismini verdiğini ve omzunda taşıdığını dile getiren Emre Kışla, "Ben nereye gidersem geliyor, dışarıya da geliyor, şehir dışına çıktığımda da yanımda geliyor. Omzumda geziyor, benimle de her tarafa geliyor. Bakımı her hayvanın olduğu gibi bunun da zorluğu var ama benim için önemli değil. Sevgisi bana yetiyor. Fındık bahçesinde bulduğum ve fındığı çok sevdikleri için ismini fındık koydum. Bana ailem gibi yakın oldu, hep bakmayı düşünüyorum. O yüzden de bırakmayı düşünmüyorum. Zaten kendisi de benden ayrılmıyor. İnsanların tepkisi çok güzel, sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. İnsanlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum" ifadelerine yer verdi.

Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika

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