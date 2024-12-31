Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet hediye etti

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Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet hediye etti -Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Her çocuğun, gencin bisikleti olsun" Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edildi.

31.12.2024 11:21  Güncelleme: 11:29
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Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet hediye etti

-Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Her çocuğun, gencin bisikleti olsun"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Çekilişlerin her ay devam edeceği öğrenilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun. Büyüklerimizin de olsun ve bu bisiklet sürme alışkanlığı devam etsin. Sağlıklı spor yapsınlar. Yaşlarına ve fiziki kapasitelerine göre herkes spor yapsın" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından hediye bisiklet çekilişi ve dağıtım töreni düzenlendi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ile birçok vatandaş katıldı. Yoğun başvuru olan bisiklet çekilişinde kazanan 100 vatandaşa düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Bahçelievler Belediyesi tarafından çekilişlerin her ay devam edeceği öğrenildi.

"Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun"

Tören'de konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz her ay bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Buradaki bakış açımız şu : Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun. Büyüklerimizin de olsun ve bu bisiklet sürme alışkanlığı devam etsin. Sağlıklı spor yapsınlar. Yaşlarına ve fiziki kapasitelerine göre herkes spor yapsın. 3 yaşındaki çocuğumuz da, 13 yaşındaki arkadaşımız da 23 yaşındaki genç arkadaşım da herkes spor yapsın. 53, 73, 83 yaşındaki büyüğümüz de anneannemiz, babaannemiz, dedemiz de yaşlı büyüklerimiz de hepsi spor yapsınlar istiyoruz. Biz insanımızı ayırmıyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Sunni, Alevi, Caferi, AK Partili, diğer partili hiç fark etmez. Tabi ki partimiz belli. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, onun bilgeliği, ustalığında biz çırakları olarak çalışıyoruz ama hiçbir partiliyi ayırmadan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Bahçelievler'de yaşayan 700 bin vatandaşımız, esnafımıza eşit hizmet veriyoruz. 'Şu partili, bu partili' diye ayırmıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan da öyle yapıyor. Ayırmıyor" diye konuştu.

"Suriye meselesinde haklılığını muhalefet partileri de dünya da kabul etti"

"Suriye meselesinde haklılığını muhalefet partileri de dünya da kabul etti" diyen Başkan Bahadır, "Suriye meselesinde haklılığını muhalefet partileri de dünya da kabul etti. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'nin dediği çıktı. 13 yıldır sıkıntı çekilen yerde 13 günde işlem bitti. Suriyelilerle alakalı sıkıntılar olmuştur. Bunu biz kabul ediyoruz. Ama şu anda onlar orada gittiler ve gidiyorlar da. Bundan sonra Türkiye için artık Suriye yeni bir komşu ülke, arkadaş ülke olacaktır. Ekonomimizin artışında Suriye'de yapılacak inşaatlar ve aklınıza gelecek her şeyin faydası olacaktır. Bisiklet çekilişine yaklaşık 50 bin katılım oldu. Çıkmayanlar üzülmesin. Her ay devam ettireceğiz" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ise, "Burada sadece bir bisiklet kura töreninde bulunmuyoruz. Aslında Bahçelievler'in daha huzurlu, güvenli olması için gece gündüz çalışan başta belediye başkanımız olmak üzere burada AK Parti Belediyeciliğinde en güzel şekilde hizmetlerini sunan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu Bahçelievler'de en güzel yansıtan bir şekilde çocuklarımıza bisiklet dağıtırken tabi birlik ve beraberliğimizin burada en güzel örneğini görüyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet hediye etti - Son Dakika

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