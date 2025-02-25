Bahçelievler Belediyesi Her Ay 100 Kişiye Bisiklet Dağıtıyor - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Her Ay 100 Kişiye Bisiklet Dağıtıyor

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Bahçelievler Belediyesi, her ay gerçekleştirdiği çekilişlerle 100 vatandaşı bisiklet sahibi yapıyor. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu projenin amacı olan sağlıklı yaşam ve spor bilincini artırmayı vurguladı.

25.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:27
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Bahçelievler Belediyesi her ay 100 kişiyi bisiklet sahibi yapıyor

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Her ay 100 tane bisiklet dağıtıyoruz"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi her ay düzenlediği çekilişlerle vatandaşları bisiklet sahibi yapmaya devam ediyor. Bu ay 20.'si düzenlenen çekilişi kazanan talihlilere bisikletleri düzenlenen törenle verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bakış açımız şu çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. Bana çıkmadı, bana verin diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf" dedi.

Bahçelievler Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek adına başlattığı bisiklet hediyesine devam ediyor. Her ay belediyenin sosyal medya hesaplarında düzenlenen çekilişle 100 kişiyi bisiklet sahibi yapıyor. Bu ay 29'uncusu düzenlenen çekilişte bisiklet kazanan talihliler bisikletlerine düzenlenen törenle bisikletlerine kavuştu.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır " Bakış açımız şu çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. Bana çıkmadı, bana verin diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf. Sosyal medya hesaplarından başvuru yapılıyor oradan kurayla muhakkak çıkacak. Burada tabii ki hem çocuklarımıza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz hem de bisiklet bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın, gençlerimizin, orta yaş herkesin ölene kadar spor yapmasını düşünüyoruz. Bakış açımız bu bizim. Biz burada Bahçelievler'de bisiklet yolları yaptık. Belki eleştirildik, gerek yoktu diye ama yapmak kanunen zorunluluğumuz. Avrupa Birliğin ve dünya standartlarında gaz emisyonu azaltmamız için muhakkak yapmamız gerekiyor. Belki şu anda dört dörtlük kullanılmıyor olabilir ama o bir hazırlık. Eski Bağcılar belediye başkanımız şimdiki il başkanımız Abdullah Bey'le de konuşmuştuk onlar da devamını yapacaktı. Büyükşehirde asfaltlama yapmıştı biz bunu devam ettireceğiz. Burada herkesin spor yapmasını amaçlıyoruz. Bahçelievler'de hiç kimseyi ayırmıyoruz. Bakış açısına göre siyasi düşüncesine göre, mezhebine göre partisi ırk hiç önemli değil. Herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun gençlerimiz mutlu olsun kadınlar mutlu olsun engelli arkadaşlarımız mutlu olsun Bahçelievler'de yaşayan herkes mutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler Belediyesi Her Ay 100 Kişiye Bisiklet Dağıtıyor - Son Dakika

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