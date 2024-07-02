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Bakan Göktaş: " Azerbaycan'la koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz"

ANKARA - ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün koruyucu aile hizmet modelimiz uluslararası kurumlar tarafından takdir alan bir program haline dönüştü. Bu kapsamda Azerbaycan'la koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda Özbekistan'da da bu hizmet modelinin hayata geçirilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve katımlarıyla gerçekleştirilen 'Koruyucu Aile Günü' programına katıldı. Koruyucu Aile programının dünyada örnek alınmaya başlandığını ve bu konuda ortak çalışmalar başlatıldığını söyleyen Bakan Göktaş, ilk olarak Azerbaycan ile koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz"

Çocukların, köklü bir çınar gibi genişleyen ailenin göz bebeği olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Aileyi yuva yapan çocuk sevgisi, çocuk neşesidir. Hepimizin hayatına mucizevi bir ahenk katan çocukların, aile ve toplum yapısını kuvvetlendiren eşsiz bir rolü bulunmaktadır. Bu anlamda, Bakanlık olarak, çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Koruyucu ailelerimizin desteğiyle, milletimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı büyük bir özenle yetiştiriyoruz. Tam bu noktada çocukların iyi yetiştirilmesinin, toplumsal kalkınmanın önemli bir kriteri haline geldiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu kapsamda 'Koruyucu Aile' hizmetimiz, 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' ile çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Bu projede gönül elçilerimiz, koruyucu aileler ile korumamız altındaki çocukların buluşma sürecinde, büyük bir sosyal sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu hizmet modeliyle temel hedefimiz çocuklarımızın eşit fırsatlarda hayata hazırlanmasını sağlamaktır. Çocuklarımızın bakım ve eğitimlerini üstlenen koruyucu ailelerimiz, aynı zamanda onların psiko-sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Özel gereksinimli 1.120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımını sağlıyoruz"

2002 yılında 500 koruyucu ailenin, 515 çocuğa aile olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Bugün ise 8 bin 263 koruyucu ailemiz, 10 binin üzerinde çocuğumuzun bakımını sağlıyor. Koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirdiğimiz her çocuk için sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere destek sağlıyoruz. Akraba koruyucu aile modeliyle, çocukların sosyal çevrelerinden kopmadan, büyümelerine aracılık ediyoruz. Koruyucu ailelerimizin sunduğu sıcacık yuva, hasta ve engelli çocuklarımızın tedavisi ve rehabilitasyonu için de son derece elverişli imkanlar sunuyor. Bu kapsamda özel gereksinimli 1.120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımını sağlıyoruz. Sizlerin desteğiyle yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Azerbaycan'la koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında birçok program geliştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Ailesinden ayrı düşmüş, refakatsiz mülteci çocuklar ve engeli çocuklara özel çalışmalar yürütüyoruz. Koruyucu aile birimlerinde çalışanlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca yerel ve merkezi kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek adına mekanizmalar oluşturduk. Aynı zamanda geçici koruyucu aile sisteminin 30 pilot ilde uygulanmasını başlattık. Paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarımızı mevzuat düzenlemeleri ile de güçlendiriyoruz. Şunu gururla ifade etmek isterim ki; bugün koruyucu aile hizmet modelimiz uluslararası kurumlar tarafından takdir alan bir program haline dönüştü. Bu kapsamda Azerbaycan'la koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda Özbekistan'da da bu hizmet modelinin hayata geçirilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Atılan bu adımlarla koruyucu aile hizmetimizi ve uygulamalarını bütün dünyaya anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Programa çok sayıda koruyucu aile, koruyucu aile yanında yetişen gençler katıldı. Program sonunda en çok koruyucu aile bulunan Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin gönül elçilerine plaket takdim etti.