Bakan Göktaş: "Çocuklarımızın canı çok kıymetli"
Bakan Göktaş, Tip-1 diyabet hastası çocuklar ve ailelerine destek olmak için çalıştıklarını söyledi
AFYONKARAHİSAR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, diyabetin çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın canı çok kıymetli, Tip 1 diyabet karşısında çocuklarımıza ve ailelerimize destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, Tip 1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocukları için glikoz ölçüm cihazı veriyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Programına katıldı. Çok sayıda diyabet hastası çocuğun katıldığı programın açılışında konuşan Bakan Göktaş, amaçlarının tüm vatandaşların refahını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Diyabetin, çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu hastalık bütün bir hayatı yeniden organize etmeyi gerektiren bir durumdur. Sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıkan Tip 1 diyabet karşısında çocuklarımıza ve ailelerimize destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, Tip 1 Diyabet tanısı almış sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocukları için glikoz ölçüm cihazı veriyoruz. Afyonkarahisar'da 74 ailemize bu desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bugün Valiliğimiz, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle 100 ailemize glikoz ölçüm cihazı sağlayacağız.
"Onların her türlü zorluğun üstesinden gelmeleri için her türlü desteği veriyoruz"
Çocukların canlarının aileleri kadar kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Anlık takip edilmesi gereken glikoz dengesi çocuklarımızın sosyal hayatını da epey kısıtlıyor. Okulda, sokakta, parkta oyun oynarken ya da dersteyken çocuklarımızın bu takibi yapma zorunluğu sıkıntılı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada yenilikçi çözümleri, geliştirilen yeni yöntemleri çok önemli ve kıymetli buluyoruz. Çocukların canı çok kıymetli, onların hayatlarını güzelleştirmek için her şeyi yapıyoruz. Onların her türlü zorluğun üstesinden gelmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bu anlamda aileler bu hastalığın sürekli takibini yaparken çocuklarının da canı yanmasın istiyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki glikoz ölçümü için çocukların parmaklarının her gün defalarca delinmesi, onlarda fiziksel ve psikolojik birtakım zorluklara neden olabiliyor. Bugün sizlere sağlayacağımız cihazla sadece kola takılan bir aparat aracılığıyla kolaylıkla glikoz ölçümü yapabileceksiniz. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen bu cihazla sonuçlar, ücretsiz bir uygulamayla akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşabilecekler."
Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çocuklara glikoz ölçüm cihazları dağıtıldı.
Törene AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de katıldı.
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