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Bakan Osman Aşkın Bak, özel bireylerle horon oynadı

DÜZCE - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Düzce ziyaretinde özel bireylerin halk oyunları eğitimine katılarak, onlarla birlikte horon oynadı.

Düzce'de gençlik ve spor alanındaki yatırımları incelemek üzere şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Bakan Osman Aşkın Bak, Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezine geçti. Burada okçularla buluşan Bak, daha sonra özel bireylerden kurulu olan halk oyunları ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Öğrencilerin horon teptiğini gören Osman Aşkın Bak, kendisi de araya girerek özel bireyler ile uzun süre horon tepti. Ankara'da yapılacak özel bir etkinliğe çocukları davet edeceklerini belirten Bakan Bak, özel bireylere destek veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye de teşekkür etti.