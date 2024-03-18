Bakan Osman Aşkın Bak'tan 31 Mart mesajı: "Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe'de yüzme havuzu ve spor salonu açılışına katıldı
İSTANBUL - Sancaktepe'de yapılan yüzme havuzu ve spor salonu açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer yetkililer katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bak, "Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım" dedi.
Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sancaktepe'de açıldı. Yüzme havuzuna Sancaktepe Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız'ın adı verildi. Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Bakan Bak ve beraberindekiler daha sonra Fatih Mahallesi Fitness ve Spor Merkezi'nin de açılış törenine katıldı. Törenin ardından salonu gezen Bakan Bak, spor aletlerini de denedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor alanında yaptıkları yatırımlarla ilgili "Şu ana kadar 7 tane fitness merkezi varmış. Bir tanesini de şimdi açacağız. Diğer 3 tane daha yoldaymış. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşamaktadır. Biraz evvel de ifade edildiği gibi Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve halı sahalar başta olmak üzere her tarafta eserler var. Binlerce tesis yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Sporu çok iyi biliyor ve gençlerle olan diyaloğunu çok iyi biliyor. Bizim için bu yatırımlar, spor tesisleri şu nedenle önemli. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele. ve şöyle söylüyoruz ailelere; 'çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin.' Spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, futbol oynasınlar, voleybol oynasınlar. Dolayısıyla onların bu meşguliyete ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yerel yönetimlerle bizim çok uyumlu bir şekilde yapmamızı sağladı. Geçtiğimiz dönemde de yine belediyelerimizle ortak projeler yaptık ve onlara destek olduk. Şu anda Türkiye'de olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuz var. ve şu anda inşaatı devam eden yaklaşık 100 tane daha var. ve sayılarını artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil"
31 Mart seçimleri ile ilgili konuşan Bakan Bak, "31 Mart'ta çok önemli bir seçimle karşılaşıyoruz. İstanbul ayağa kalkmalı, İstanbul coşmalı. Recep Tayyip Erdoğan'la 94'te ayağa kalkan İstanbul, ayağa kalk, Murat Kurum geliyor. İstanbul 'muradına' ersin. Sancaktepe, Şeyma Döğücüyle yola devam. Bu noktada 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümeye hazır mıyız? Sancaktepe ayağa kalk. İstanbul ayağa kalk. Türkiye ayağa kalk. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. AK Parti geliyor. Cumhur İttifakı geliyor. Yolumuz açık olsun. Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım" dedi.
"Onlar bizim gururumuz "
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 18 Mart Çanakkale zaferini kutlayarak "Sarıgazi bölgemizin büyük bir ihtiyacı olan yüzme havuzumuzu bugün açıyoruz. İnşallah akabinde fitness salonlarımızın açılışını yapacağız. Bunların her birine çok emek verdik Sayın Bakanım sağ olun. Allah razı olsun. Bizden desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Hep yanımızda oldunuz. ve biz de vatandaşlarımıza böyle hizmet etmenin mutluluğunu yaşamış olduk. Tabii bugün 18 Mart ayrı bir özelliği de var. Ben bu 18 Mart vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar bizim gururumuz" dedi.
"Sancaktepe'de sporu bir yaşam tarzı haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"
Döğücü Sancaktepe'ye yaptıkları spor yatırımlarından bahsederek, "Sancaktepe'de sporu bir yaşam tarzı haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Spor tesislerimiz gerçekten fazlasıyla mevcut. Bizim daha önceden yüzme havuzlarımız var 3 tane. Eskiden bir tek yüzme havuzu olurdu, İstanbul'da bütün ilçeler oraya giderdi. Şimdi ilçemizde yüzme havuzlarımız var. Vatandaşlarımız diyor ki 'bize uzak, bir de bize yakın yap' diyorlar. Sancaktepe'de spor bir alışkanlık olsun istiyoruz. Şehrimizin dinamizmi artsın istiyoruz. Spor okullarımız aracılığıyla da yaklaşık 123 bin üyemize temas ettik. Mesela 5 adet halı sahamızdan haftada bizim 7 bin 600 vatandaşımız yararlanıyor. Bu çok güzel, bizi de mutlu ediyor. Spor merkezlerimizden şimdiye kadar 34 bin 200 vatandaşımız yararlanmış. Yani açıldığı gün başladı dolmaya. En az bir tanesinden günde bin kişi yararlanıyor. ve biz inşallah bunların sayılarını sizlerin desteğiyle artıracağız" diye konuştu.
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