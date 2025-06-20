Bakan Tunç, Karne Törenine Katılarak Çocukların Heyecanını Paylaştı

Bakan Tunç çocukların karne heyecanına ortak oldu

KAYSERİ - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de Osman Ulubaş Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Karne dağıtım törenine katılan Bakan Tunç'a programda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ile Dursun Ataş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ptorokol üyeleri eşlik etti. Bakan Tunç, okul kapısında çiçeklerle karşılandıktan sonra çocukların düzenledikleri gösteriyi izledi.

Kendi çocuklarının da bugün karne alacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu anda Kayseri'deyiz. Anadolu'nun kalbindeyiz. Erciyes Dağı'nın eteğinde sizlerle beraber bu güzel karne töreninde birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bugün Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu için gelmiştik ancak dedik ki bugün karne günü. Benim çocuklarım da karne alıyor. Onlara veremiyoruz ama burada Kayseri'deki yavrularımızla bu heyecanı paylaşalım dedik. Büyük bir emek sarf ettiniz. 1 yıl boyunca çok çalıştınız. Ödevler yaptınız. Yeri geldi zorlandınız. Öğretmenlerinizle büyük bir gayret içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin bu sene sonuna geldiniz. Şu anda en mutlu anlarınızı yaşıyorsunuz. Önünüzde çok uzun bir tatil zamanı var. 3-4 ay dinleneceğiniz ve yorgunluğu atacağınız, gelecek yıla daha dinç bir şekilde hazırlanacağınız bir dönemin ilk gününü bugün yaşıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyoruz" dedi.

Bakan Tunç, Kayseri'nin eğitim faaliyetlerine çok önem veren bir şehir olduğunu söyleyerek, "Kayserimiz eğitim-öğretim faaliyetlerine çok önem veren bir şehrimiz. Hem ticaretin hem ekonominin kalbi olan şehirlerimizden bir tanesi ama aynı zamanda Kayserimiz hayırseverlerle dolu. Bugün karne töreni yaptığımız Osman Ulubaş Ortaokulu gibi. Osman amcamızın Kayseri'de yaptırmış olduğu 16 tane okulu var. Kendisine şükran borçluyuz. Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız. İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım ki ülkemiz güçlü olsun, dünyada söz sahibi olsun. Dünyada adalet ve hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. O nedenle çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük önem vermemiz lazım. Bu anlamda Kayserimiz önce gelen illerimizden. Eğitime destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yavrularımızı tebrik ediyoruz. Allah yollarını açık eylesin. Hafta sonu üniversite sınavı var. Tüm gençlerimize başarılar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7. sınıf öğrencileri ile sohbet ettikten sonra karnelerini verdi.