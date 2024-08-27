Bakan Uraloğlu ve Bakan Ersoy turizm noktalarını inceledi, vatandaşlarla horon oynadı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu ve Bakan Ersoy turizm noktalarını inceledi, vatandaşlarla horon oynadı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'daki turizm noktalarında incelemelerde bulundu, vatandaşlar ile kemençe eşliğinde horon oynadı.

27.08.2024 17:33  Güncelleme: 17:40
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Bakan Uraloğlu ve Bakan Ersoy turizm noktalarını inceledi, vatandaşlarla horon oynadı

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'daki turizm noktalarında incelemelerde bulundu, vatandaşlar ile kemençe eşliğinde horon oynadı.

Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılış töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzköy ve Akçaabat ilçelerindeki turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Düzköy ilçesinde dünyanın en uzun 2. mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nda incelemelerde bulunan Bakanlar daha sonra Şahinkaya Tırmanış parkurunu gezmek için bölgeye giderken Çal mahallesindeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Şahinkaya'nın eteklerinde vatandaşlar ile kemençe eşliğinde horon oynayan Bakanlar ardından tırmanış parkurundaki sporcular ile bir araya geldi. Şahinkaya Tırmanış parkuru hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakanlar tırmanış gerçekleştiren sporcuların açtığı Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradaki incelemelerin ardından son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Hıdırnebi Yaylası'nda da incelemelerde bulunan Uraloğlu ve Ersoy, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Hıdırnebi Yaylası ve çevresi turistik düzenleme projesi hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu ve Bakan Ersoy turizm noktalarını inceledi, vatandaşlarla horon oynadı - Son Dakika

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