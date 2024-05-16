Başkan Akpınar: 'Hak sahiplerine hakları teslim edilecek' - Son Dakika
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Başkan Akpınar: 'Hak sahiplerine hakları teslim edilecek'

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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, rezerv alan içerisinde bulunan iş yeri ve konutlarla ilgili hak sahiplerinin haklarının teslim edileceğini açıkladı.

16.05.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Başkan Akpınar: "Hak sahiplerine hakları teslim edilecek"

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Rezerv alanın içerisinde Doğukent ya da Güneşevler dışında kalan diğer arsa sahipleri ya da mekan sahipleri hak kaybına uğramadan hakları teslim edilmiş olacak" dedi.

Dulkadiroğlu İlçesi Heyecan Bahçesi'nde basın mensuplarıyla buluşan Başkan Akpınar, görev geldikleri 40 günlük süreci değerlendirdi. Başkan Akpınar, "Toplam 59 bin yapımız var, bunların 9 bin adeti yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı statüsündedir. 32 bin vatandaşımız geçici barınma alanlarında yaşamak zorunda kaldı. 51 camimiz, 30 okulumuz yıkıldı. Bu sadece binaların yıkılmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda ruhlarımızda derin izler bıraktı. İlçemizin normal nüfusu 226 bin olmasına rağmen, ticari faaliyetlerden dolayı gündüzleri 450 binlere ulaşan bir insan yoğunluğuna sahiptir. Bu da belediyemizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Belki yaşadıklarımızın acısını tam olarak dindiremeyiz, ancak geleceğe umutla bakabiliriz. Birlikte çalışarak, birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

Rezerv alan içerisinde bulunan iş yeri ve konutlarla ilgili hak sahiplerinin haklarının teslim edileceğini söyleyen Başkan Akpınar, "İmar müdürlüğümüz 20 adet orta hasarlı yapıya güçlendirme ruhsatı, toplam 32 adet yapı kullanım izni ve toplam 205 adet işlem yapılmış toplam 96 adet imar çapı, toplam 245 adet yapı ruhsatı onaylanmıştır. Rezerv alanı içerisinde bulunan arsalar ile ilgili ise ya da daireler ile ilgili devletimiz hiç kimseyi hak kaybına uğratmadan uzlaşma komisyonları oluşturulacak bakanlık tarafından. Dulkadiroğlu Belediye'mizden bir mekan veriyoruz. Bakanlığımız burada oturacak yüzdelikte anlaşacaklar. Örnek yüzde 25 arsa sahiplerine, geri kalan 75 daire de hak sahiplerine TOKİ teslim edecek. Böylece rezerv alanın içerisinde Doğukent ya da Güneşevler dışında kalan diğer arsa sahipleri ya da mekan sahipleri de bu şekilde hak kaybına uğramadan hakları teslim edilmiş olacak. Az hasarlı ya da hasarsız bulunan daireler ve iş yerleri ile ilgili ise, eğer şehrin siluetini bozmuyor ise ve sağlamsa örnek alınıp devam kararı verilecek. Bunlar olmuyor imar planına uymuyor ise o zaman onların da örnek iş yerleri 70 puan ise 100 puanda yeni iş yeri yapılıyor ise geri kalan 30 puanı cumhurbaşkanımızın indirim uygulamasından sonra yine taksitlendirmek suretiyle hak sahiplerine teslim edilecek. Şuan şehir de bu soruların cevabını bekleyen çok iş yeri ve ev sahibimiz var. Onların rahat etmeleri için feraha kavuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar: \'Hak sahiplerine hakları teslim edilecek\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Akpınar: 'Hak sahiplerine hakları teslim edilecek' - Son Dakika

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