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Başkan Ali Tombaş, İETT yetkilileriyle görüştü

Gündem: "Yeni hatlar ve seferlerin artırılması"

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşımın rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve teknik heyetiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştiren Tombaş, "Ücretsiz ring sefer hizmeti başlattık. Ancak kalıcı çözüm için İETT uhdesinde yeni hatların oluşturulması ve mevcut sefer sayılarının artırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve teknik heyetiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Sultanbeyli'de toplu ulaşıma ilişkin sorunların ele alındığı toplantıda projeler ve önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

Tombaş: "Yeni İETT hatları açılmalı, mevcut seferler artırılmalı"

'Vatandaşlarımızın hızlı ve konforlu toplu ulaşıma kavuşması önceliğimiz' diyen Tombaş, "İlçemizin kuzey-güney aksında toplu ulaşımı rahatlatacak yeni hatlara ihtiyacımız var. Ayrıca mevcut hatlarda da seferlerin artırılması ve sıklaştırılması gerekiyor. Kendi içinde ve çevre ilçelere yoğun yolcu sirkülasyonuna sahip bir ilçeyiz. Bu talebi karşılamak ve vatandaşlarımıza hızlı, konforlu, rahat ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarımızı, önerilerimizi İETT yetkililerine bildirdik. Okullar açılmadan önce öğrencilerimizin ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladık. Ortak akıl ve iş birliğiyle toplu ulaşımdaki sorunları çözmekte kararlıyız. Koordinasyon toplantımız da oldukça verimli geçti. İETT Genel Müdürü İrfan Demet başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın menfaatine yarayacak her işte üzerimize düşen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.