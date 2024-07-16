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Başkan Candal'dan gönülleri fetheden hareket: Un çuvalını sırtladı, herkes şaştı kaldı

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı Mustafa Candal, esnaf ziyareti yaptığı sırada bir fırına un taşıyan işçilere, sırtına aldığı çuvalla un taşıyarak yardımcı oldu. Başkan Candal'ın gönülleri fetheden hareketi herkesi şaşkına çevirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Mustafa Candal, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Başkan Candal halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için sık sık sahaya iniyor. Yaptığı ziyaretlerde renkli anlar da yaşanıyor.

Candal'ın 19 Mayıs Mahallesi'ne yaptığı son ziyaret de bu anlardan birine sahne oldu. Başkan Candal, esnaf ziyareti sırasında bir fırın önünde bulunan kamyondan un çuvalı taşıyan işçileri gördü. Kamyonun yanına gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, bir anda sırtına un çuvalını alarak fırına taşıdı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Candal'ın un çuvalını taşımasına ise fırın çalışanları alkışlayarak destek verdi. Vatandaşların samimi bularak takdirle karşıladığı anlar fırındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

O gün fırında çalışanlardan Metin Koç, "Biz içeride çalışıyorduk. Un çuvallarını boşaltıyorduk. Başkan da esnafları geziyordu. Oradan geldi. Sırtına un çuvalını attı. İçeriye geçti. Merhabalaştık. Çok samimi karşıladı. Biz de aynı şekilde. Bayağı bir şaşırdık. Daha önce hiçbir başkan böyle bir şey yapmamıştı. Hep gelip selam verip gittiler. Bu başkanımız çok iyi, canı gönülden seviyoruz" dedi.