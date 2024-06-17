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Başkan Özer siyasi partililer ve derneklerle bayramlaştı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki siyasi partiler ve hemşehri dernekleriyle bayramlaştı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında ilçedeki siyasi partiler ve derneklerle bayramlaştı. STK'ları da ziyaret eden Özer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Prof. Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Bütün çabamız iyi niyetle tüm halkı kucaklamak ve halkın bize emanet ettiği görevi halk adına yerine getirmek. Bu noktada sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Kardeşlik duygularıyla şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte yol yürümekten her zaman memnun olacağız. Daha özgür, daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bayramlaşan Özer, kendisini bekleyen çocuklara da bayram harçlığı dağıttı.