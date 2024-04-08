Bayram sevincini gölgeleyecek: "Baklavadan en fazla 2 dilim yenilmeli" - Son Dakika
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Bayram sevincini gölgeleyecek: "Baklavadan en fazla 2 dilim yenilmeli"

Ramazan Bayramı'nın tatlı geleneği olan baklava ile ilgili uzmanından dilim kotası geldi. Şerbetli tatlıların tüketimi konusunda her zaman dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Dr. Muhsin Öztürk, "Normalde 1 dilimi bile geçmememiz lazım, 2 dilim sınırımız olsun" dedi.

08.04.2024 19:57
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Bayram sevincini gölgeleyecek: "Baklavadan en fazla 2 dilim yenilmeli"

Baklava severleri bayramda üzecek haber: En fazla 2 dilim

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın tatlı geleneği olan baklava ile ilgili uzmanından dilim kotası geldi. Şerbetli tatlıların tüketimi konusunda her zaman dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Dr. Muhsin Öztürk, "Normalde 1 dilimi bile geçmememiz lazım, 2 dilim sınırımız olsun" dedi.

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte sofralar, geleneksel lezzetlerle donanırken, baklava tüketimi ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Bayram ikramlarında yer alan baklava gibi şekerli tatlıların aşırı tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhsin Öztürk bu yüzden sadece 2 dilim baklavanın günlük tüketimde makul bir sınır olabileceğini vurguladı.

"Ramazan, Ramazan sonrası ve bayram, beslenme için önemli dönüm noktaları"

Öncelikli olarak bir ay boyunca tutulan oruç sonrası beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğine dair hem uyarılarda hem de tavsiyelerde bulunan Muhsin Öztürk, "Beslenme düzeninde Ramazan, Ramazan sonrası ve bayram süreci önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Bu açıdan sağlığımızı düşünerek bayramda oruç sonrası düzenli öğünlerin olduğu ve öğünlerin de az olduğu bir dönemden birden bayrama geçişte beslenme açısından sağlığımız için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gündüzleri ve oruç sürecinde boş olan midemizi ani şekilde ve çokça doldurulmamalıyız. Sabahları özellikle kahvaltımızı hafif yapmalıyız. Bal, reçel gibi tatlıları tercih etmemeliyiz. Çünkü gün içinde bayram dolayısıyla tatlı ikram edilecek, o yüzden tatlı hakkımızı orada kullanacağımızı planlayarak sabahları tatlı yememeliyiz" dedi.

"Öğünleri planlarken ikram edilenleri de düşünerek az yemeliyiz"

Oruç sonrası süreçte öğünlerin atlatılmaması gerektiğini ve yavaş bir geçişin önemli olduğunu da söyleyen Öztürk, "Öğünleri az miktarda porsiyonları belki yarı belki de 3'te 1 şeklinde tüketmeliyiz. Çünkü bünyemizi yavaş yavaş yemeye alıştıracağız. Bayram dolayısıyla da tabi ki de ikramlar da olacak. İkramları da reddetmek hoş olmaz. O yüzden yine öğünlerimizi az miktarda geçiştirip sunulan tatlıları da düşünerek dozunda planlama yapmalıyız. Genelde maalesef şerbetli tatlı ikram ediliyor. Aslında şerbetli tatlıları tercih etmemenizi tavsiye ediyorum ama ikramı kabul etmek gerekirse de çok az miktarda, hatır kırmamak ve gönül almak çerçevesinde kabul edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaç dilim baklava yenilmeli?

Şerbetli tatlıların tüketimi konusunda aslında her zaman dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan ve Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezlerinden olan baklava ile ilgili Öztürk, "En fazla 2 dilim" dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Baklavayı 1 dilim tüketelim. Çünkü şerbetli tatlıları zaten tavsiye etmiyoruz. Şerbetli tatlılarda hem yağ hem bolca şeker var. Bunun yerine sütlü tatlıları tercih edelim. Hem ikramlarımızda hem de yapılan ikramlarda sütlü tatlılar tercih edilmeli. Zaten ziyaretleri 1 yere değil birkaç yere yapıyoruz. Orada da yine baklava veya benzeri tatlı sunacaklardır. O yüzden her yerde 1 dilim baklava bile fazla gelebilir. Onun yarısını yiyip diğer yerde de yarım olacak şekilde tüketebiliriz. Özet olarak en fazla 2 dilimi zaten geçmeyelim."

Bayram kaçamakları yağ olarak kalmasın

Son olarak bayram süresince beslenme bakımından yapılan kaçamakların kilo olarak kalmaması adına egzersiz tavsiyesinde bulunan Öztürk, "Bayram süresinde ve sonrasında enerji ağırlıklı tükettiğimiz besinlerin vücudumuzda yağ olarak kalmaması için kesinlikle düzenli egzersiz öneriyoruz. Öğünlerimizi de kısmakta yarar var. Özellikle tatlı ve hamur işi yiyecekleri tüketirlerken çok dikkatli olsunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayram sevincini gölgeleyecek: 'Baklavadan en fazla 2 dilim yenilmeli' - Son Dakika

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