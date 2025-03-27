Berberler sahura kadar çalışıyor

Berberler sahura kadar mesai yapmaya başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberler, yoğunluk nedeniyle sahura kadar mesai yapmaya başladı.

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kalırken çarşı pazarda başlayan hareketlilik berberlere de geçti. Bayrama 3 gün kalması nedeniyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlar tıraş olmak için özellikle iftardan sonrayı tercih ediyor. Yoğunluk yaşanması nedeniyle berberler, sahura kadar randevu vererek müşterilerine bayram tıraşı yapıyor.

Bayramların yoğun bir çalışma dönemi olduğunu vurgulayan berberlerden Ahmet Ceyhan, "İnsanlar bayrama en iyi şekilde hazırlanmak istiyor. Biz de onları en güzel şekilde tıraş ederek bayrama hazırlıyoruz. Yoğunluk bazen yorucu olsa da işimizi severek yapıyoruz. Kişisel bakımlarını yapıyoruz. Bayram namazına kadar bu heyecanı yaşıyoruz. İnsanlara hizmet ediyoruz enerjimizi yüksek tutuyoruz. Bayrama 3 gün var fakat biz sabah 9'dan iftara, iftardan sahura kadar 10 kişi ile çalışıp günlük 50 olan sayımızı 100'e çıkartmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Hasan Dalkıran ise, "Bayramın verdiği mutluluk ve neşe ile tıraş oluyoruz. Tüm vatandaşların bayramını tebrik ediyorum" dedi.