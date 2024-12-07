Beyoğlu'nda Gece Çorbası Karavanı ile Soğuk Günlere Sıcak Dokunuş - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Beyoğlu'nda Gece Çorbası Karavanı ile Soğuk Günlere Sıcak Dokunuş

Beyoğlu Belediyesi, Taksim Camii önünde açtığı Gece Çorbası Karavanı ile kış aylarında vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Uygulama, tüm kış boyunca haftanın yedi günü devam edecek.

07.12.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda vatandaşların içini ısıtan uygulama

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi havaların sorması nedeniyle Taksim Camii önünde Gece Çorbası Karavanı kurarak vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Uygulama haftanın yedi günü devam edecek.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düştü. Beyoğlu Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak anlamlı bir projeye imza attı. Taksim Camii önünde kurulan Gece Çorbası Karavanı ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Uygulama ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gördü. Gece Çorbası Karavanı kış boyunca haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

"Biz zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Gece Çorbası Karavanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yeni uygulamayla ilgili, "Biz halkın belediyesiyiz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu soğuk günlerde maalesef başlarını sokacak bir oda bulamıyor. Bazı vatandaşlarımız sıcak bir çorba içecek parası olmadığı için yatağa aç giriyor. Biz Beyoğlu'nda bundan sonra kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeyecek demiştik. Halkçı belediyeciliği Beyoğlu'nda hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada bütün kış boyunca sıcak çorbamızı kaynatacağımız Gece Çorbası aracımızın yanındayız. Kim soğukta, kim yalnız, kim evsizse tüm komşularımızı saat 8 ile 10 arasında sıcak çorbamızı içmeye bekliyoruz. Biz ihtiyaç sahibinin, zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Yerel Haberler, Taksim Camii, Beyoğlu, Güncel, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Beyoğlu'nda Gece Çorbası Karavanı ile Soğuk Günlere Sıcak Dokunuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Gece Çorbası Karavanı ile Soğuk Günlere Sıcak Dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.