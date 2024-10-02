Bilecik'te Dolmuş Sürücüsü Oyun Oynarken Araç Kullandı - Son Dakika
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Bilecik'te Dolmuş Sürücüsü Oyun Oynarken Araç Kullandı

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Bilecik'te bir dolmuş sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonundan oyun oynaması nedeniyle yolcuların tepkisine yol açtı. Araçtaki bir yolcu tarafından görüntülenen bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

02.10.2024 16:47  Güncelleme: 16:50
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Bilecik'te dolmuş sürücüsü hem araç kullandı hem de cep telefonundan oyun oynadı

BİLECİK - Bilecik'te şehir içi halk dolmuşçuluğu yapan bir sürücü hem araç kullanması hem de cep telefonundan oyun oynaması tepkilere neden oldu.

Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi'nden bankalar mevkiine doğru seyir halindeki halk dolmuşu sürücüsü A. K. seyir halinde cep telefonu ile oyun oynaması araçta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tıka kasa olduğu öğrenilen minibüste sürücünün yolcuları tehlikeye atması nedeniyle tepkiler yağdı.

Öte yandan minibüs yolcuların dolmuşlara bir kamera sisteminin takılıp, belediye tarafından takip edilmesini isteyerek," Türkiye'nin her ilinde halk dolmuşlarında araç kameraları var. Bundan dolayı sürücüler rahat hareket edemiyor. Bilecik'te bu uygulama olmadığından sürücüler oyunda oynar, araç içinde sigarada içer" dediler.

Bilecik\'te Dolmuş Sürücüsü Oyun Oynarken Araç Kullandı
Kaynak: İHA

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